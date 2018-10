La odisea de Tato García que temió por su vida en Honduras

Las pandillas meten miedo. Pelo rapado y rostro cubierto de tatuajes. Las maras hacen su ley en Honduras. Martín “Tato” García sabía que se metía en una de las ciudades más peligrosas del mundo. Pero aceptó el reto del Real España. El clima no estaba para bollos: cinco derrotas seguidas y riesgo abajo. Pero se metió en la calurosa San Pedro Sula.

Jamás imaginó que viviría un episodio que lo hizo temer por su vida. De regreso de un partido, atravesando la selva, el ómnibus fue abordado por pandilleros y manifestantes. Subieron con machetes. Los hicieron bajar del ómnibus. Les robaron la ropa, los dejaron sin agua y los amenazaron con volarles el ómnibus.

García vivió una historia increíble en Honduras donde llegó a un equipo en zona de riesgo y lo sacó campeón.

“En diciembre del año pasado nos pasó algo jodido. Resulta que fueron las elecciones nacionales y aparentemente hubo fraude. La gente salió a las calles a reclamar. Pero se sumó gente que aprovecha esos momento para robar. Murió mucha gente. Nosotros volvíamos de Juticalpa, una ciudad que está como a siete horas de acá (San Pedro) y el ómnibus fue tomado. Subió al ómnibus gente armada con revólveres, machetes y fue jodido”, comenzó diciendo García a Referí.

Como cabeza de grupo el Tato tomó la decisión de bajar junto con su ayudante Rafael Conovas y el preparador físico Rodrigo Castro.

“Fui a hablar, a darles mi punto de vista. Pero se le robó la ropa a los jugadores, nos sacaron el agua que traíamos porque veníamos de 12 horas de viaje por cortes en la ruta. Nos robaron los celulares”.

García contó que algunos jugadores pasaron un mal momento porque fueron bajados de los pelos. En determinado momento la situación se puso tensa y fueron amenazados.

“Nos dijeron que si no bajábamos del ómnibus iban a poner un mortero abajo para hacerlo estallar. Ahí les dije a todos ‘vamos a bajar porque sino vamos a morir quemados acá’”.

García reveló que en ese momento “temí por mi vida. Nos obligaron a cantar a favor del presidente. Si me pedían que cantara el que los cumpla feliz lo hacía, las del Negro Rada cantaba igual”, rememoró el técnico, ahora entre risas.

Tato escuchó hablar a uno de los manifestantes. Notó que estaba preparado: “Subió al ómnibus con el machete en la mano y hablaba de la revolución, los derechos humanos. Y me acerqué a hablar y fue él que nos entendió. Algunos eran maras. Ellos se diferencian por los tatuajes”.

Cuando bajaron se escondieron en un supermercado. “Y allí apareció una familia que nos dio alojamiento en su casa, nos dieron de comer; llevábamos horas sin tomar agua”.

Fue justamente esa familia la que los sacó de la situación. En dos camionetas el plantel viajó a San Pedro. “Nosotros, los del cuerpo técnico, viajamos en la caja”, rememoró Tato.

Pese al mal momento vivido, Tato García dice que San Pedro Sula es una ciudad divina para vivir. “Mucho verde, mucha campaña, estoy feliz acá y no tenemos problemas. Estamos a una hora del Caribe. Esta ciudad es preciosa, en medio de valles, montañas, calor todo el año. Nosotros vivimos en una zona residencial con mucha seguridad, nos manejamos muy tranquilos. Solo hay que tomar precauciones, hay lugares donde no podemos estar por estar tomados por los maras”.