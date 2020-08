La pandemia de coronavirus golpeó a UPM y Stora Enso

UPM y Stora Enso sintieron el efecto de la pandemia por el coronavirus en el segundo trimestre de 2020, pero sus resultados fueron mejores a los esperados por el mercado. Los dos grupos finlandeses –presentes en Uruguay con dos plantas de celulosa y una en vías de construcción– vieron caer sus ganancias y ventas entre abril y junio, cuando más se sufrió –hasta ahora– el efecto de esa adversidad.

El mercado tradicional de papel fue afectado por la menor actividad económica, mientras se consolidaron las bajas en los precios de la celulosa. Otro tipo de productos –como papeles para embalaje y el asociado a la higiene– mostraron un incremento de la demanda.

UPM informó que las ganancias antes del pago de intereses, impuestos, depreciación y amortización (Ebitda por sus siglas en inglés) totalizaron 320 millones de euros (US$ 371 millones) en el segundo trimestre, contra 466 millones de euros (US$ 540 millones) de igual período del año anterior.

Sin embargo, el resultado fue superior a los 295 millones de euros (US$ 342 millones) esperados por los analistas consultados por Reuters.

El grupo reportó que entre abril y junio las ventas retrocedieron 20% medidas en euros frente a igual período de 2019, reflejando menores entregas de papel para gráfica y los menores precios de la pulpa de celulosa. En el primer semestre las ventas cayeron 18% interanual con las ganancias antes del pago de intereses e impuestos por un monto 33% inferior a enero-junio del año pasado.

UPM indicó que las entregas físicas de pulpa de celulosa fueron sólidas en el segundo trimestre. Por la pandemia, se postergaron tareas de mantenimiento para el cuarto trimestre del año. “Sin embargo, los precios se mantuvieron bajos y no dieron lugar a mejoras”, se informó a los inversores.

Stora Enso también mostró resultados superiores a lo previsto, con un severo control de costos que ayudó a mitigar el efecto del coronavirus sobre los números de la empresa. Para el segundo trimestre el grupo informó una ganancia operativa ajustada de 178 millones de euros (US$ 206 millones) contra 299 millones de euros (US$ 347 millones) de igual período de 2019. El mercado –según un sondeo de Reuters– esperaba una ganancia de 144,6 millones de euros (US$ 167 millones).

El efecto del menor volumen de ventas fue parcialmente compensado por menores costos fijos, debido a la postergación de actividades de mantenimiento y un severo control de gastos. La unidad de papel para empaques fue la única que mostró una mejora en las ganancias respecto a un año atrás.

En el segundo trimestre las ventas totales cayeron 37% contra igual lapso de 2019 con el menor monto en 22 años de historia del grupo.

“El mayor efecto de la pandemia en nuestro negocio se dio en la división de papel, acelerando la caída estructural del sector”, dijo la CEO de Stora Enso, Annica Bresky, en un comunicado.

Libres de covid-19

Los ejecutivos de UPM resaltaron en su informe de resultados las exigentes medidas adoptadas por el gobierno uruguayo para lograr un bajo nivel de infección de coronavirus en el país.

“Esto, combinado con los procesos de seguridad de UPM, ha permitido que nuestras instalaciones en el país estén libres de casos de covid 19”, resaltó la empresa.