La pícara foto que la FIFA le sacó a Sebastián Sosa

Antes del partido en el que Uruguay hizo su estreno mundialista en Qatar 2022 empatando 0-0 con Corea del Sur, la FIFA publicó una pícara foto de uno de los goleros del plantel celeste, Sebastián Sosa.

En la misma se ve el tatuaje que el golero se hizo en la nuca en los primeros días de setiembre de 2020.

El golero se tatuó un león luego de que sufriera una abrupta caída del cabello.

Sosa le explicó entonces a TyC Sports que había sufrido coronavirus y que uno de los efectos colaterales de la enfermedad fue la caída del cabello: "Cinchaba y se me caía de todas las partes del cuerpo. Averiguando, supe que era una secuela del covid. Me quedaban unos pelitos parados, así que decidí raparme. A mí siempre me gustaron los leones, por eso me quise tatuar uno atrás de la cabeza”.

El golero formado en Peñarol, y que lleva dos años en Independiente de Avellaneda, contó entonces que si el pelo le volvía a crecer iba a contemplar la posibilidad de taparse el tatuaje.

Como también se le cayeron las cejas se las tatuó.

Durante todo lo que restaba 2020 y la primera mitad de 2021, Sosa lució un recio look calvo.

Sin embargo, en junio de 2021 viajó a Estados Unidos para realizarse un implante capilar.

El progreso del implante capilar

Así, el golero volvió a Independiente con un nuevo look, muy parecido al de sus épocas en Peñarol, Boca Juniors y Vélez Sarsfield.

El propio Sosa mostró fotos de su tratamiento en sus redes sociales.

Además de pelo, también se hizo implante de cejas, por encima del tatuaje.

En este 2022, Sosa apostó por un color más claro en su ahora tupida cabellera.

Y así acudió al Mundial de Qatar.

En el calentamiento del partido ante Corea del Sur, la FIFA le sacó una foto de su nuca que con el color claro que ahora utiliza simula la melena del león que porta en la cabeza.

FIFA publicó la foto acompañada con dos emojis: un león y la bandera de Uruguay.