La respuesta de García Morales a Soto: "Supongo que es parte de la adrenalina y la inexperiencia”

Leandro García Morales, la principal figura de Aguada, atribuyó a la “adrenalina” y la “falta de experiencia” como las razones que llevaron al juvenil de Trouville, Federico Soto, a que lo catalogara de “sorete” en pleno juego de la tercera final de la Liga Uruguaya de Básquetbol, este miércoles en el Antel Arena.

En el entretiempo del partido, el jugador de la T sorprendió con una declaración a VTV, cuando se dirigía al vestuario.

"Es una lástima que García Morales tiene todo para ser un crack, de los mejores jugadores del siglo, pero ande basureando el trabajo de otros, una falta de respeto, y desde que llegó acá lo único que ha hecho en los últimos años ha sido basurear a los otros y más que nada a los juveniles. Así que será un crack, pero es un sorete", dijo Soto, cuya declaración causó una gran repercusión.

Tras el partido, que Trouville ganó 87-78 para poner la serie 2-1, García Morales fue consultado por la TV sobre los dichos de Soto y se refirió al tema.

"Supongo que es parte de la adrenalina del juego, de la inexperiencia de muchos chicos que están haciendo sus primeras armas”, expresó sobre las declaraciones de su rival.

Marcos Ferreira, basketuruguay.uy García Morales, figura de Aguada

“Lo único que me parece bien es la actitud con la que jugó Trouville, hizo un partido bárbaro, metieron los tiros que tenían que meter, jugaron como tenían que jugar para ganarnos hoy sin un extranjero. Esa es una gran muestra de carácter de Trouville, pero seguimos 2-1 y tenemos dos chances más para cerrar la serie”, agregó.

García Morales también cuestionó los dichos que se escucharon desde la cancha de parte de directivos y allegados de los clubes, quienes son los únicos que pueden ingresar a los partidos definitorios en medio de los controles sanitarios por el coronavirus.

"Tratamos, los que estamos en la cancha, de jugar, ahora que no hay gente no necesitamos que nadie de ningún banco le falte el respeto a otro colega, no necesitamos que dirigentes de equipos rivales les falten el respeto a los jugadores, es algo que está en nuestra cultura”, señaló.

“Es una mentira que se quiera erradicar la violencia en el deporte. Yo estoy haciendo un curso de entrenador en el cual dentro de los temas que hay uno es erradicar la violencia en el deporte y tenemos entrenadores un metro y medio adentro de la cancha gritando barbaridades, entonces convengamos que queremos erradicar la violencia física en el deporte pero no queremos erradicar la violencia verbal", añadió Leandro.

Bruno Tasende, basketuruguay.uy

Federico Soto

Cruce de declaraciones

La tercera final de la serie se disputó en medio de un cruce de declaraciones desde la segunda final, las que le han puesto un clima tenso a la definición.

Tras el segundo punto, García Morales señaló que en Trouville había jugadores “mala leche” que buscaron pegarle durante el partido.

“Lo que sí sé es que yo no soy mala leche. Hay muchos jugadores en la vuelta que lo único que tratan de hacer es pegarme, hace muchos años. Eso que están tratando de hacer, hace 15 años que lo hacen, todas las veces. Y da la casualidad que cuando el partido se de vuelta o cuando vamos 20 abajo, empieza todo el mundo a hablar, a gritar y a faltar el respeto, incluyendo a los dirigentes de Trouville y a toda la gente que viene de Trouville”, dijo a VTV tras el partido del lunes.

“Entiendo las ganas que tienen de ganar, que peleen todas las situaciones con los árbitros y que alienten a los jugadores, pero no estoy de acuerdo que sigan faltando el respeto a los jugadores, como lo están haciendo, mucho menos jugadores del banco de Trouville que entran a pegar, insinuando que yo vengo de hacer una jugada de mala leche. Ya hace 23 años que juego al básquetbol, todo el mundo me conoce y saben que lo único que trato de hacer es jugar al básquetbol”, agregó ese día.

Tras esas declaraciones, el entrenador de los de Pocitos, Germán Fernández, salió a defender a sus jugadores

"Me parece una falta de respeto al trabajo que hicimos todo el año que salga a hablar así de jugadores de Trouville. Porque además habló puntualmente de jugadores que entran desde el banco. Me parece injusto que se hable así de mis jugadores y de mi equipo. Acá no hay mala fe, lo que sí hay es un corazón enorme”, dijo a Sport 890.

El cruce de declaraciones siguió este miércoles tras la tercera final, lo que subió la temperatura para el cuarto punto que se jugará el viernes, en el que Aguada irá por el título y Trouville por empatar, para estirar la definición a un último juego.