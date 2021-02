Liga Uruguaya de Básquetbol: Aguada tiene su primer punto para campeonato ante Trouville

Aguada tiene, en lenguaje de tenis, tres puntos para campeonato. El lunes le ganó ajustadamente 96-94 a Trouville, se puso 2-0 en la serie final (pactada al mejor de cinco partidos) y este miércoles (hora 21.15, Antel Arena) tiene su primera chance para consagrarse bicampeón de la Liga Uruguaya de Básquetbol.

El partido se jugará bajo un clima que se calentó el lunes con la lesión del argentino Federico Mariani y los insultos que bajaron desde la dirigencia de Trouville (los encuentros se juegan a puertas cerradas) contra Leandro García Morales quien también fue recriminado por algunos jugadores del rojo como Manuel Mayora o Fausto Pomoli.

Marcos Ferreira, basketuruguay.uy

Federico Mariani, afuera para el resto de las finales

A García Morales le reprocharon generar el foul que derivó en la lesión de Mariani, goleador y figura de Trouville. Apenas terminado el partido, Daniel Zarrillo, médico de Trouville, dijo a Referí que el cordobés sufrió un esguince de tobillo "grave" que lo radiaba del resto de las finales.

El martes, en su cuenta de Twitter, expresó que los estudios practicados el martes descartaron lesión osea, que al jugador se le inmovilizó el pie con una bota walker y se le ordenó fisioterapia por dos semanas "para evaluar su reintegro deportivo paulatino". El jugador estaba contratado para la disputa de la Liga 2021 que comenzará en marzo.

García Morales realizó en VTV, apenas finalizado el partido, declaraciones que cayeron muy mal en tiendas de Trouville.

El goleador de Aguada, de 40 años, dijo que no vio "nada" en la acción que resultó lesionado Mariani y afirmó: “Lo que sí sé es que yo no soy mala leche. Hay muchos jugadores en la vuelta que lo único que tratan de hacer es pegarme, hace muchos años. Eso que están tratando de hacer, hace 15 años que lo hacen, todas las veces. Y da la casualidad que cuando el partido se de vuelta o cuando vamos 20 abajo, empieza todo el mundo a hablar, a gritar y a faltar el respeto, incluyendo a los dirigentes de Trouville y a toda la gente que viene de Trouville. Entiendo las ganas que tienen de ganar, que peleen todas las situaciones con los árbitros y que alienten a los jugadores, pero no estoy de acuerdo que sigan faltando el respeto a los jugadores, como lo están haciendo, mucho menos jugadores del banco de Trouville que entran a pegar, insinuando que yo vengo de hacer una jugada de mala leche. Ya hace 23 años que juego al básquetbol, todo el mundo me conoce y saben que lo único que trato de hacer es jugar al básquetbol”.

Marcos Ferreira, basketuruguay.uy

Leandro García Morales habló y generó molestias en Trouville

Germán Fernández, entrenador de Trouville, dijo en Puro Básquetbol que se emite por Sport 890: "Me parece una falta de respeto al trabajo que hicimos todo el año que salga a hablar así de jugadores de Trouville. Porque además habló puntualmente de jugadores que entran desde el banco. Me parece injusto que se hable así de mis jugadores y de mi equipo. Acá no hay mala fe, lo que sí hay es un corazón enorme”.

Fernández dirigió a Aguada en la temporada 2014-2015 con García Morales quien se incorporó en la recta final del certamen a causa de una rotura de ligamentos de rodilla ocasionada en Puerto Rico.

Marcos Ferreira, basketuruguay.uy

Germán Fernández se mostró muy molesto

“Debemos enfocarnos en jugar contra Aguada, no contra García Morales. Él maneja muy bien este tema de hacer declaraciones; nosotros somos un equipo muy joven que no puede entrar en esas cosas", agregó.

Zarrillo, sin mencionarlo, también criticó las declaraciones de García Morales: "Ligamos mal, es una lesión frecuente en el basket, y la resolvemos sin circo. Para ser referente en cualquier área, no alcanza con ser el mejor, también hay que tener respeto por los demás y no creerse el centro del mundo. Los líderes positivos son, ante todo, buenas personas. En Trouville nos centramos en la formación de buenos jugadores y buenas personas, es el camino marcado por el Chino y Álvaro. El que dice otra cosa es porque nunca entró al club, y, eso es por lo menos irrespetuoso", dijo en referencia a los expresidentes del club Roberto Izuibejeres y Álvaro Rodríguez, fallecidos en 2018 y 2020, respectivamente.

Daniel Zarrillo habló de "falta de respeto" tras las declaraciones de García Morales

Fernández manifestó que Trouville fue perjudicado el lunes por el arbitraje de Richard Pereira, Pablo Sosa y Julio Dutra. Dijo que en la recta final del partido no cobraron una falta defensiva en un rebote sobre Leonardo Mainoldi, que Dwayne Davis pisó afuera en una ofensiva y la misma no fue advertida y que en una acción chequeada en el monitor Sosa cobró una falta inexistente de Marcos Marotta sobre García Morales y si bien la misma fue desestimada la acción tuvo que reponerse con saque para Aguada.

En la cancha y desde el banco, Pomoli le gritó varias veces a la terna: "Inventaron un foul" en esa última acción.

De todos modos Fernández no puso esos errores como excusa: "Perdimos porque erramos cuatro bandejas solos y 13 libres. Ahora tenemos que aprovechar que Aguada es un equipo que no disfruta de defender como sí lo disfrutamos nosotros".

¿Le pegan de más a García Morales?

En estos playoffs que arrancaron en noviembre, se interrumpieron en diciembre y volvieron en febrero, García Morales tuvo una serie caliente en semifinales con Aguada.

En el primer partido, cuando Nacional ganaba con luz, en los últimos segundos el español Carlos Cabezas le mostró la pelota y le sacó una falta que le permitió cerrar el partido. García Morales se mostró visiblemente molesto. En los cuatro partidos que se jugaron, Manuel Romero -un férreo defensor- lo marcó con intensidad pero siempre dentro del reglamento. Eso sí, se hablaron mucho y en una acción de juego detenido, en el quinto partido, el tricolor lo pechó.

Marcos Ferreira, basketuruguay.uy

García Morales y Carlos Cabezas, un partido aparte en semis

También en ese partido, Cabezas pisó a García Morales quien se había tirado de cabeza a buscar una pelota. Se lo sancionó con falta antideportiva.

En el primer partido final contra Trouville, García Morales salió lesionado con un fuerte traumatismo en una rodilla tras una falta de Pomoli. El goleador no aceptó las disculpas y se fue dolorido y muy molesto. Pero tanto en esa acción, como en la del propio García Morales contra Mariani el lunes, no hubo mala fe alguna de parte de los infractores. Así lo reconoció el propio Fernández: "No fue nada la falta de García Morales sobre Mariani como tampoco la de Pomoli el viernes".

En la Liga 2016-2017, jugando por Hebraica Macabi, García Morales tuvo un fuerte encontronazo en la serie de cuartos de final contra Alex López, hoy jugador de Trouville.

“En la cancha se te olvida todo y fue como si estuviera jugando contra un hermano o contra mi padre, era un rival más y se dieron roces de partido porque los dos queríamos ganar, pero siempre de buena fe. Al año siguiente nos cruzamos y nos saludamos como si nada hubiera pasado. Incluso cuando tuvo el accidente lo llamé para desearle una pronta recuperación”, contó López a Referí en noviembre de 2019.

"Mugriento", "mala leche" y "aprendé a manejar, nabo", fueron los insultos que debió tolerar García Morales el lunes de parte de directivos y allegados de Trouville habilitados a ingresar al Antel Arena.

También en la Liga 2016-2017, García Morales recibió una dura falta de Pomoli en las semifinales contra Malvín. Fue en una acción uno contra uno afuera de la llave. Pomoli había entrado recién y lo primero que hizo fue bajarle violentamente una mano al goleador macabeo golpeándolo en el antebrazo. Le pitaron antideportiva.

Desde el banco, Pomoli fue el jugador de Trouville más indignado por la lesión de Mariani. Fue el único que se acercó a abrazar al argentino en pleno partido y el que más le gritó a García Morales en la incidencia en que este fue empujado por Manuel Mayora cuando se acercó a reprocharle al argentino sus insultos tras caer lesionado.

En la arenga final, ambos equipos quedaron en el centro de la cancha y Pomoli claramente no gritaba junto a sus compañeros sino que lo hacía contra el grupo de Aguada. La mayoría quiso templar los ánimos y nada pasó a mayores.

Pero la tercera final arrancará bajo un clima de tensión. De ser necesarias, la cuarta final sería el viernes y la quinta el lunes.