La Santa Sede reabrió la investigación por la desaparición de una adolescente ocurrida en 1983

Luego de décadas de incesantes reclamos por parte de la familia, el Vaticano accedió a reabrir la investigación sobre la desaparición ocurrida el 22 de junio 1983 de la adolescente de 15 años Emanuela Orlandi cuando regresaba desde Roma de una clase de música, hecho nunca aclarado que dio lugar a múltiples teorías, además de un documental en Netflix.

"El promotor de justicia del Vaticano –equivalente a un fiscal– abrió la investigación", indicó en un escueto comunicado la Oficina de Prensa de la Santa Sede en referencia a la desaparición de la joven, caso que fue archivado en 2020 pese a la presunción de que la adolescente fue secuestrada y sepultada en forma clandestina dentro del territorio del Vaticano.

El fiscal Alessandro Diddi decidió la reapertura “sobre la base de los pedidos hechos por la familia en varias sedes”, asegura el comunicado, decisión que ocurre luego del estreno del documental que revela nueva información sobre un supuesto acoso de un alto funcionario de la Santa Sede a Emanuela, quien integraba una de las pocas familias que vivían dentro del Vaticano porque su padre trabajaba allí.

Según quedó comprobado en el expediente ahora reabierto, el 22 de junio de 1983, la joven asistió como lo hacía habitualmente a una escuela de música en donde tomaba clases de flauta, circunstancias en las que llamó por teléfono a su casa y le avisó a una de sus hermanas que en las afueras de la institución un hombre se le había acercado para hablarle desde un auto. Ese fue el último contacto de la joven con su familia.

Luego de la desaparición de Emanuela, sus padres y hermanos recibieron durante mucho tiempo llamados de supuestos secuestradores que querían dinero para entregarla, intercambio que nunca se concretó. De allí en más, se sucedieron las especulaciones. Entre ellas, que su secuestro podría estar vinculado con un complot para asesinar a Juan Pablo II, o bien con un escándalo financiero que involucraba al Banco del Vaticano y sectores de la logia P2.

En ese contexto, una ex amante del criminal Enrico de Pedis, sospechoso de pertenecer a la mafia, a la logia masónica P2 y a sectores de las finanzas del Vaticano, lo acusó de haber secuestrado a la joven y hundido su cuerpo en hormigón. Para comprobarlo, la justicia italiana llegó incluso a abrir en 2012 la tumba de Pedis, uno de los líderes de un grupo criminal romano conocido como "la banda della Magliana", asesinado en 1990 en un ajuste de cuentas.

Según algunas tesis, la adolescente fue secuestrada por este grupo criminal para recuperar un préstamo hecho al ex presidente estadounidense del Banco del Vaticano Paul Marcinkus. Otra teoría señala que el secuestro tuvo como finalidad obtener la liberación de Mehmet Ali Agça, el turco que intentó asesinar al papa Juan Pablo II en 1981. En una carta abierta, Agça, liberado en 2010, aseguró en 2019 que Emanuela estaba viva y que era necesario buscar su rastro en los archivos de la Central de Inteligencia Americana (CIA).

"No sabemos lo que hará el Vaticano. En las próximas horas pediré una reunión con el promotor de justicia. Hasta ahora, el Vaticano no hizo nada. ¿Qué documentos quieren revisar, los de la investigación de la fiscalía de Roma o tienen algún archivo que quieran compartir?", se preguntó la abogada de la familia, Laura Sgro, consultada por la agencia de noticias AFP. "Desde hace años pido que se interroguen a algunas personalidades pertenecientes a la cumbre del Vaticano. Lamentablemente, algunas ya fallecieron", agregó.

El documental, titulado La chica del Vaticano, está compuesto de cuatro episodios en los que exploran las diferentes teorías y proporciona, además, un nuevo testimonio. Se trata de una amiga de Emanuela, quien asegura que la joven le había contado una semana antes de desaparecer que un clérigo de alto rango le había hecho insinuaciones sexuales.

Por su parte, Pietro Orlandi, hermano de Emanuela, anunció una nueva iniciativa para crear una comisión parlamentaria que investigue el caso, luego de haber fracaso en tres intentos anteriores, pese a que varios legisladores argumentaron que el Vaticano no podía cerrar el caso con tantas preguntas sin respuesta. En declaraciones a RaiNews24, Pietro Orlandi calificó la decisión de Diddi de reabrir la investigación desde el principio como un “paso positivo”.

La familia nunca dejó de buscar a la joven y hacer campaña para que se sepa lo que pasó. En marzo de 2019, en uno de los últimos episodios que rodearon la desaparición, los Orlandi recibieron una carta anónima con la imagen de un ángel sobre una tumba del cementerio Teutónico del Vaticano. Tras varias solicitudes, con el papa Francisco al frente, consiguieron que se investigara. El resultado de la exhumación fue desolador: estaban vacías. “Mucha gente me dice ‘Olvidalo. Disfrutá la vida. No pienses más en eso’. Pero no puedo. No podré estar en paz hasta que el caso no sea resuelto”, dijo a la BBC Pietro, el hermano de Emanuela.