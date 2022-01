La sentida despedida de Maxi Cantera de Nacional: “El club de mis amores”

El volante Maximiliano Cantera se despidió de Nacional este miércoles con un mensaje en sus redes sociales en el que agradeció al club y manifestó su deseo de poder volver a vestirá la camiseta tricolor.

“Hoy me toca despedirme del club de mis amores”, escribió Cantera, quien no fue tenido en cuenta por el nuevo entrenador de Nacional, Pablo Repetto, por lo que no comenzó la pretemporada en Los Céspedes este miércoles.

“Agradecer por este tiempo y oportunidad a Nacional y a toda esa hinchada que me hicieron sentir como en casa”, agregó Cantera.

Diego Battiste

Maxi Cantera

“Dios quiera que sea un hasta la vuelta. Vamo y vamo el bolso”, señaló el volante, manifestando su deseo de poder regresar al club.

Cantera, quien tiene contrato vigente con los albos, debe definir dónde continuará en la nueva temporada.

El volante llegó a Nacional para el Uruguayo 2021 luego de tener buenas actuaciones en Deportivo Maldonado en el anterior campeonato.

Instagram

El mensaje de Maxi Cantera para despedirse de Nacional

El de Los Cerrillos jugó 20 partidos por el Uruguayo, once como titular y con un gol, más la final de la Supercopa Uruguaya que conquistaron los albos, más dos partidos por la Copa Sudamericana y uno por la Libertadores.

Cinco positivos

Nacional sigue su pretemporada en Los Céspedes y este jueves confirmó que son cinco los futbolistas que no están entrenado por tener covid-19: Mathías Laborda, Mathías Bernatene, Franco Fagúndez, Juan Manuel Gutiérrez y Facundo Perdomo, el lateral juvenil que entrenó este miércoles pero que se suma a la lista de bajas.

Nicolás Marichal y Santiago Ramírez, cuyos controles estaban en observación este miércoles, finalmente dieron negativo y entrenan sin inconvenientes.