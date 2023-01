La separación de Lacalle Pou, Astesiano y el narcoestado: ¿de qué hablarán las murgas este carnaval?

Momo, la divinidad griega del sarcasmo y la ironía, vuelve a darse un paseo por Uruguay. Y previo a este segundo concurso de Carnaval en tres veranos bajo el gobierno de Luis Lacalle Pou —después de que primer año se suspendiera por la emergencia sanitaria— inspiró a los letristas de mugas para que sacasen a relucir el lado más afilado de su pluma.

“Ya no le salen todas / porque se separó / Se come todo solo / El gramajo para dos” – Jardín del Pueblo

La administración de Lacalle Pou atraviesa su momento más bajo de popularidad —la aprobación de la gestión del presidente cayó 10 puntos en uno solo trimestre— y los textos murgueros no le escapan a esta oportunidad de hacer valer lo que dice el reglamento: “se priorizará la crítica y sátira sobre diversos tópicos de la actualidad y el acontecer de la sociedad”. Por lo que, desafiando la catarata de memes que suponen una competencia humorística en tiempo real (y virtual), los carnavaleros se las ingenian para reírse del poder y hasta regalarle una cuartetas de homenaje al “trillado” Astesiano y el “archinombrado” Marset.

El partido de gobierno con las murgas tiene pica / y aprovecha cuando puede pa' ver como las complica / los letristas se pensaban que ya tenían todo pronto / y el gobierno pa' joderlos traía un nuevo quilombo – La Cayetana

Estos son algunas pinceladas de lo que, parafraseando a la canción del Canario Luna, el letrista no se olvidó:

1. Narcoestado

“Hace años Morabito se fugó de Cárcel Central / las cámaras no filmaron fue un escándalo nacional / A muchos que criticaban hoy les falló la tecnología / y 3 millones se les fugaron de la refinería”. La murga Curtidores de Hongos le dedica parte de su espectáculo 2023 a los narcos y la inseguridad. Y en un momento en que un tercio de la opinión pública considera a la inseguridad como el principal problema del país, la murga aprovecha a cantar: “Si miramos al pasado, el tema inseguridad / fue clave en la campaña un argumento fundamental / La cosa no cambió nada, el discurso no se reinventa / La culpa es de los narcos y los ajustes de cuentas”.

Queso Magro, actuando como si fueran los urunarcos, agrega: “Al gobierno querido agradecemos las atenciones que nos brindaron / como pago dejamos un paquetito en el despacho del diputado / gracias por el pasaporte y el artículo en la LUC / la verdad que con los narcos tienen muy buena actitud / nuestra próxima partida / se va en un contenedor / y justo ese día el escáner / va a estar en reparación”.

El debate sobre los límites del humor envolvió en 2022 a la murga Cayó la Cabra, que en su actuación durante la Prueba de Admisión se refirió en uno de los segmentos de su salpicón a la muerte del exministro del interior, Jorge Larrañaga, despertando críticas y ofensas. Finalmente terminaron cambiando la cuarteta: “Murga está arrepentida, aunque murga tal vez lo volvería a hacer”.

Esta vez volverán a poner la mira sobre la inseguridad y la gestión del ministerio, recordando el episodio del año anterior al ritmo de Bizarrap. "Ayer salí a la una, me rapiñaron de una / Y Luis Alberto Heber dijo ‘¿qué querés?’ / Si los barrios se ponen difíciles después de las diez / Yo ni loco con el Guapo hago un chiste otra vez”.

2. Astesiano

El escándalo por la detención e investigación judicial que pesa sobre el exjefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, dio letra a los murguistas para armar parte de los espectáculos que llevarán a los tablados.

Curtidores de Hongos cantará que en la Torre Ejecutiva, cuando gobernaba el Frente / resultaba un poco extraño, encontrarse al Pato Celeste pero que por suerte hoy es diferente, hay un equipo preparado / y ahora en el cuarto piso, te cruzás con Astesiano.

Y la murga La Trasnochada, le dedica esta cuarteta: Proponen del ministerio más cámaras pa’ evitar / la inseguridad un misterio, hay barrios que no dan más creemos que es pertinente ir contra la delincuencia / Coloquen cámaras pronto en toda la Presidencia.

La Cayetana también le dedica una pasada al exjefe de seguridad: el cuarto piso era la empresa de Astesiano / era un emporio de negocios y de venta / pasaban ciento veinte rusos cada día / y ni el portero de la entrada se dio cuenta

3. Crisis económica

La Gran Muñeca, por ejemplo, canta en su salpicón: Sí la olla es popular hicieron las cosas mal / al que no tiene le dan hostigando sin piedad / Tan miserable hay que ser tendrían que empatizar / Controlan a un chiquilín si se come un plato más

Por su parte La Cayetana, Los mejores cinco años siguen pasando muy lento / nos congelaron los sueldos, no vemos el crecimiento / nos siguen metiendo excusas critican al Frente Amplio / capaz que ya estamo' a tiempo de que por fin se hagan cargo

La Clave también puso énfasis en los números: Tras unos meses de gobernar / Con la inflación se fue a topar / El presidente nos prometió / Que la iba a terminar. Pronto el presidente lo hará / Y los precios controlará / Cuando se dejen manijear / La nafta bajará. Cuando las cuentas quiso ordenar / La pobreza creció y no la pudo parar / Luchó con su equipo y su mechón / Pero nadie lo ayudó

4. Reforma jubilatoria

La reforma del sistema previsional es otro de los temas al que los carnavaleros dedicaron alguna que otra cuarteta, guardando especialmente alguna líneas para la Caja Militar.

La Cayetana, por ejemplo, dedica uno de sus cuplés a abordar el sistema de la Caja Militar desde el punto de vista del retiro de los funcionarios de las Fuerzas Armadas. Por su parte, la murga maragata De frente y mano cantará: “Festejan los argentinos / una victoria rotunda / con Mirtha Legrand primera / y la Reina Isabel… segunda / Para vieja rancia con plata / y que parece inmortal / en Uruguay ya tenemos / la caja militar”.

En Doña Bastarda imaginaron un contrapunto entre un solista y el coro de murga:

Solista: La reforma de las Cajas no conforma

Coro: Hay que laburar más años / pa' cobrar menos que ahora / Sin embargo hay una de ellas que se salva

Solista: Se perdieron 15 años / sin animarse a tocarla

Coro: Que siga siga, siga que siga el relajo / ¡pero que lindo jubilarse militar!

5. Reforma educativa

Y si hablan de educación, las murgas le cantan a la reforma educativa impulsada por el gobierno. En la murga Barrio Querido, en el comienzo de su cuplé sobre la reforma educativa, los murguistas actúan como representantes del gobierno y dicen: La reforma educativa / también dicen que es funesta / Sin embargo pa’ nosotros / es nuestra obra, maestra / Nos parece re copado que los profes hablen más / y coordinen muchas cosas / sin horas pa’ coordinar.

Trajimo' ideas de Finlandia / Que pa’ las prueba PISA están pillos / Pero por acá es distinto / No pasamos ni las pruebas de faina de orillo.

Curtidores de Hongos refiere en un pasaje al debate sobre la bibliografía que se incluía y se dejaba afuera de los programas educativos, en los que, se decidió incluir como autor a Julio María Sanguinetti y se había decidido, en principio, sacar al historiador Carlos Demasi –decisión que después se revirtió: Cambio la bibliografía en todo el bachillerato / buscando otra mirada sobre el gobierno de facto / Sacaron historiadores / los acusaron de tendenciosos / y ahora está Sanguinetti con su discurso de odio / Que entiendan los gobernantes / parece un poco difícil / si la mayoría de ellos / mandan los hijos al British

En la misma línea, La Trasnochada, canta: Con nueva reforma en la educación huérfana de arte y muda la canción / adoctrinamiento para no pensar, para que ya nadie pueda reaccionar. / La misma reforma es una desgracia, meten "La agonía de La democracia" el libro / del Ceja como solución, pero es la agonía de la educación.

Las murgas de San Carlos también incluyeron el nuevo plan educativo en su espectáculo. La Cayetana dice que como es costumbre el gobierno improvisó otra reforma / vinieron por la enseñanza y la verdad ya no asombra / recortan por todos lados, el nuevo plan es brillante / más fácil se manipula a un pueblo si es ignorante.

La Clave, por su parte, se refiere al presidente del Consejo Directivo Central de ANEP: Vamos a comer a lo de Robert, y nos habla bien del cole / mi querido cole, privado mi cole. / Enseñanza, gerenciada, no está mal, ya llegó Arbeleche / ¿Y qué le pareche? Chau copa de leche / Para el postre regalar tranquilamente la gestión del puerto / estoy re contento total voy a estar muerto

6. Lacalle Pou

La figura del presidente de la República también está dibujada en varios textos. Después de un Carnaval en el que fue personificado desde la categoría de Murgas hasta la de Parodistas, este año su separación se cuela entre los textos, así como sus hobbies y su tratamiento capilar.

La Cayetana, por ejemplo, creará un cuplé en torno a los "chats privados del presidente" con políticos de oficialismo y oposición, así como una conversación "amorosa" con un personaje de la farándula.

Jardín del Pueblo usa la melodía de Rock de Lacalle, de Ruben Rada, para cantar: Su padre le decía: “No olvides la lección: / si no te dan los votos / armá una coalición”. / Se llamaba Lacalle / el nombre se alargó / con onda, con prestigio / ahora es Lacalle Pou.



Ya no le salen todas / porque se separó / se come todo solo / el gramajo para dos. Pasea por la rambla / Manini le hace el dos / suben vidrios del auto / y van para Kibón. Va a ver a Boston River / Se clava un choripan / no ganan casi nunca / como el Partido Nacional, agrega la murga sanducera.

La Cayetana apunta: Critican al presidente por gobernar pa privados / Montepaz puso la guita y él hizo bien el mandado / alguno no se lo fuma, y ya que entró en esta vuelta / que siga haciendo mandados, vaya por pucho y no vuelva

7. El gobierno

Fue sincero aquel ministro / que festeja que de cada cuatro / un trabajador / su salario no perdió / ¿y con el resto qué pasó?

Fue sincero el presidente / cuando dijo que firmó / un decreto, para respaldar / a una empresa que aportó / a su campaña electoral

Es sincero el secretario / cuando no puede evitar / señalar y violentar / en una rueda de prensa / a quien se anima a preguntar

La Curtidores de Hongos dedica el pasaje anterior y es un ejemplo de las palabras que las murgas le dedican a los integrantes del gobierno nacional. De frente y mano, murga que debuta en el concurso, cantará: Aguantamos en el hombro / tantas ollas populares / y aguantamos que reduzcan / las porciones escolares. / Aguantamos que Manini / en sus fueros se resguarde / Aguantan los familiares / el silencio cobarde

Durante el popurrí La Cayetana decidió subir uno a uno los pisos del edificio de Presidencia, con una propuesta que abarca al gobierno central: En presidencia todo el mundo tiene un kiosco / podes armar un curro nuevo en cada piso / tenes acceso al aparato del estado / para cualquier emprendedor un paraíso / Son los techitos verdes para cosas turbias / una gran feria de tramoyas y chanchullos / es un mercado donde curran entre todos / pero hay respeto, cada uno caga al suyo



Por ejemplo, se refieren a la ministra de Vivienda: Irene la de Cabildo, iba a hacer casas urgente / y el manejo de los fondos, lo iba a hacer transparente prometió lo que propuso, es cabildante de raza / es todo tan transparente, que nadie vio ni una casa

Un Título Viejo escribió unas líneas sobre el viaje de la vicepresidenta: Argimón fue muy preocupada a una misión muy aventurera / Viajó a Ukrania sin dudarlo porque quería parar la guerra / Perdón que nos cause gracia y no es ni ahí pa meter cizaña / Pero no pueden con Uruguay y van a poder con Rusia y Ukrania

Estos y otros pasajes murgueros se cantarán a partir del 23 de enero en el Teatro de Verano. Puede que algunas de estas cuartetas causen ofensa o desagrado, pero ya lo dijo el filósofo del lenguaje Mijaíl Bajtín: "En el curso de la fiesta sólo puede vivirse de acuerdo a sus leyes, es decir de acuerdo a las leyes de la libertad".