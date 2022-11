La serie comercial de Uruguay en Qatar: victoria con Corea y Portugal pero derrota con Ghana

Si la serie del Grupo H del mundial de Qatar se definiera por la balanza comercial, Uruguay tendría grandes chances de clasificar a la siguiente fase de la Copa del Mundo de Fútbol con dos triunfos (Portugal y Corea) y una derrota (Ghana).

De acuerdo a un trabajo que divulgó Uruguay XXI con el intercambio comercial con los rivales de la celeste, en 2021 el país le exportó US$ 110 millones en bienes a Corea del Sur mientras que las importaciones totalizaron US$ 95 millones, lo que determina una balanza comercial positiva para Uruguay por US$ 15 millones. Las ventas a Corea estuvieron básicamente concentradas en celulosa (81%), seguido por la carne vacuna (12%). En tanto, las importaciones a ese país están más divididas entre autopartes (29%), vehículos (12%) y sustancias químicas (11%).

Con Portugal los números también le sonríen a Uruguay. En 2021, las exportaciones al país luso totalizaron US$ 66 millones, con la madera con protagonista (64% del total), seguido por la carne vacuna (12%) y el arroz (10%). Por su parte, las importaciones desde Portugal sumaron US$ 17 millones, con autopartes (18%), moldes para fundición (13%) y vestimenta (10%) como los principales rubros. Así, Uruguay cerró ese año con una balanza comercial positiva en US$ 49 millones, según Uruguay XXI.

En rojo con Ghana

El intercambio comercial de Uruguay con Ghana deja un marcado superávit comercial (US$ 63 millones) para el país africano, al que la celeste dejó fuera del mundial de Sudáfrica 2010 en una emocionante definición con alargue y penales.

En 2021, Uruguay apenas le exportó a ese país US$ 1 millón (subproductos cárnicos, plásticos y productos del mar), mientras que se le importó a Ghana US$ 64 millones. El 97% de ese monto fue petróleo y el restante 3% otros alimentos, según Uruguay XXI.