“En los últimos 30 años, la tecnología pasó de ser habilitante a ser determinante”

En el ámbito tecnológico ha habido varios puntos de inflexión en los últimos 30 años, pero hay tres cuestiones relevantes que “convergen y están relacionadas: el talento, el protagonismo que cobró la tecnología, y el cambio de su rol en las estrategias de negocios”.

Así lo explica Nicolás Kaplun, Chief Business Officer / General Manager para Latinoamérica de Globant, y vocero de esta firma global de ingeniería de software y tecnología de la información, y que desde 2003 asume como objetivo “ir hacia donde el talento se encuentre y acercar oportunidades de clase mundial”.

Según Kaplun, el talento se ha convertido en el tema más importante y muchas veces viene representado por la cultura, o por el hecho de permanecer competitivo respecto a los nativos digitales.

“El otro punto, es que la tecnología pasó de ser un área, habilitante, a un área determinante. Hoy no existe una estrategia corporativa que no esté determinada e influida por la tecnología, no sólo por la actual, sino por la que se viene”, insistió Kaplun.

También se refirió a la incidencia de la inteligencia artificial, que ha tenido un marcado avance en todos los aspectos. “La estrategia general no es sólo operativa, hace un tiempo que la inteligencia artificial está considerada a la altura de operativo. Hoy por hoy ayuda en la propuesta de valor. Somos lo que somos respecto a lo que ofrecemos a nuestros consumidores finales, en nuestros productos y servicios. En el sentido de la oportunidad, del buen timing, de caer en tiempo y forma con una propuesta de valor apropiada: para que el consumidor diga, ‘pero parece que me está adivinando la mente’. Todo eso es tecnología y obviamente determina la estrategia que las empresas tienen”.

globant

Para Kaplun, en estos 30 años, también se ha democratizado “el modelo a imitar”. Antes casi necesariamente eran las grandes corporaciones. “Hoy es, en algunos rubros, un nativo digital que se hizo tremendamente grande, en otros rubros tal vez una pata de la academia, en otros sí sigue siendo un jugador tradicional. Pero lo que sí claramente hubo, ha sido un mezclar y volver a dar las cartas en ese protagonismo, en ese liderazgo conceptual”, señaló.

En relación a la formación, el CBO para América Latina de Globant destacó que no sólo se digitalizó, sino que se potenció, se tornó más inteligente y más accesible. “Y se hizo mucho más potenciadora. Lo que es muy favorable para toda la región, que tiene mucho talento, mucha inquietud, que a su vez está en una zona horaria muy amigable, con grandes centros de demanda, con mucho poderío económico, y sobre todo con mucha demanda de talento de alto valor agregado”.

Kaplun observa con entusiasmo que, desde hace 30 años, la capacitación es más potente, transformadora, habilitante de mejores estilos de vida.

“No solo en lo económico. La economía del conocimiento también te da libertad, porque podés trabajar desde tu lugar de origen para cualquier parte del mundo. Podés universalizarte al incluirte en esa economía del conocimiento, y a través de esa capacitación tan accesible para todos. Permite que seas un ciudadano del mundo, te transformás en tu propio avión. Y es indetenible. Es algo genial”, enfatizó.

Esfuerzo emocional

La pandemia del covid-19 no podía faltar en el análisis, en especial porque la tecnología cumplió un papel clave. “La transición de un estado a otro sí fue un esfuerzo. Para una compañía como la nuestra, que tenía ya un modelo operativo virtual, resultó bastante sencillo. Esto no quiere decir que no hayamos estado muy atentos, y que no haya sido un año intenso y emocionalmente desafiante”, indicó Kaplun.

Esto habla de un trabajo “que ya estaba hecho de antemano”, por lo que la pandemia resultó ser un “esfuerzo más emocional que operativo”. “Fue ver cómo nuestros clientes tenían que rediseñar sus estrategias de negocios o modelos tecnológicos, o modelos operativos, o su abordaje respecto de su propio talento. Sí fue un año que nos vamos a acordar toda la vida. Pero más por lo emocional, en lo relacional con nuestros clientes. Más por nuestra gente y por nuestras familias”.

“Estamos orgullosos de lo resilientes y flexibles que hemos logrado ser, y de haber comprobado que la maquinaria funcionó en tiempos de emergencia. Es tristísimo lo que ha ocurrido, pero nos dimos cuenta de que pudimos resistir y adaptarnos exitosamente”, reflexionó Kaplun.

globant

En Uruguay

Globant cuenta con más de 950 empleados en Uruguay. Recientemente, inauguró una nueva oficina en Montevideo de más de 2.700 m2 y anunció una inversión de US $60 millones en tres años para seguir expandiendo las operaciones en el país.

Uruguay fue la primera oficina fuera de Argentina de Globant, 11 años atrás, y desde donde hoy se trabaja para algunas de las principales empresas del mundo. Liderando proyectos internacionales de IA y Gaming para empresas como EA, Disney y NatGeo (National Geographic).

A su vez, la firma se instaló este mes en Maldonado, donde contratará a más de 150 profesionales para 2022. Esta iniciativa responde al objetivo de llevar oportunidades más allá de las grandes ciudades.

“Lo que está pasando en Uruguay es una muestra de lo que estamos haciendo a nivel regional. Es muy importante para nosotros toda América Latina y se ve en las inversiones que estamos haciendo”, remarcó Kaplun.

Estas nuevas operaciones se enmarcan dentro de los planes de expansión de la compañía en Latinoamérica donde recientemente confirmó su llegada a diversas ciudades de la región como Barranquilla (Colombia), Viña del Mar (Chile) , Arequipa (México) o Bariloche y Tierra del Fuego (Argentina).

Desigualdad de género

“La industria de la tecnología (IT) ha evolucionado a pasos gigantescos en los últimos 30 años pero la desigualdad de género sigue siendo una problemática que aún necesita mucho foco y dedicación”, sostuvo, de su lado, Patricia Pomies, Chief Operating Officer de Globant.

“Nuestro compromiso es generar cambios sustanciales, tanto al interior de nuestra organización como en la sociedad. Por eso nos hemos propuesto dos objetivos para alcanzar en 2025: que 15 mil mujeres de todo el mundo se inspiren y capaciten en tecnología y que un 50% de mujeres y género no binario ocupen puestos directivos en nuestra organización”.

pomies globant