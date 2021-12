La terminal Tres Cruces negocia con el gobierno para extender concesión a 2041

La sociedad anónima abierta Gralado SA, la concesionaria de la explotación y mantenimiento de la terminal de ómnibus Tres Cruces, inició este martes 14 de diciembre negociaciones formales con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) para la extensión de la concesión, según un hecho relevante reportado ante la Superintendencia Financiera del Banco Central (BCU). La empresa cotiza sus acciones en la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM).

En diálogo con El Observador, el gerente general de Gralado SA, Marcelo Lombardi, comentó que el plazo de la concesión actual de la terminal de ómnibus caduca en noviembre de 2024. No obstante, se consideró "oportuno iniciar una negociación" con el Poder Ejecutivo para acordar la extensión de la concesión de ese negocio hasta 2041, plazo para el que hoy está vigente la concesión del shopping que opera en el predio de Tres Cruces.

"El objetivo es unificar los plazos de ambas concesiones. Eso es un primer paso y lo comunicamos a la brevedad al mercado por ser una empresa que cotiza en bolsa", explicó el ejecutivo. La idea es que este proceso de negociación pueda cerrarse en el correr de 2022.

La concesión de la terminal de ómnibus Tres Cruces fue otorgada por el Poder Ejecutivo en 1990 y fue inaugurada en 1994. Actualmente, cuenta con 41 plataformas, que permiten la gestionar 200 ómnibus por hora. Actualmente operan 43 empresas de transporte y turismo y cuenta con 30 locales comerciales y de servicios. Si se le suman los locales del shopping, hay otros 160 locales comerciales distribuidos en dos plantas.

En 2020, esta empresa tuvo ingresos por US$ 13,1 millones, cifra que cayó a US$ 7,8 millones en 2021 por los efectos de la pandemia. Durante el último ejercicio, reportó una utilidad de US$ 1,5 millones. La empresa tiene un valor bursátil de US$ 73,7 millones. La acción de Gralado cotizaba en la Bolsa de Valores a US$ 5,60 para la venta este martes 14, por encima de los US$ 5,15 que cotizaba en enero de este año.

El presidente del Directorio de Tres Cruces es el empresario Carlos Lecueder, quien tiene una participación minoritaria (3,9% de las acciones). República AFAP (9,9%) y Unión Capital (9,4%) son los principales accionistas. Los principales 13 accionistas contaba cuna participación de casi 56% del capital social de Gralado SA.