La tonelada de carne exportada vuelve a superar los US$ 5.000

La incertidumbre vinculada al conflicto sindical, el último tramo de la faena para cuota y la irregularidad de las lluvias en una primavera Niña mantuvieron la presión bajista sobre los precios del ganado gordo en la última semana. Nuevamente el destaque se lo lleva el precio de exportación, que volvió a cruzar los US$ 5.000 por tonelada.

Operadores consultados coincidieron en que fue una semana complicada para concretar negocios. El mercado sigue dispar por plantas, tanto en precios como en entradas. Las industrias que siguen con faena de corral con destino a 481 pasan entradas de dos semanas o no dan fecha de carga, mientras las que no están más dinámicas. En los últimos días se han concretado negocios entre US$ 4,10 y US$ 4,15 por kilo en cuarta balanza para los mejores novillos. Y por la vaca gorda entre US$ 3,90 y US$ 4 el kilo.

Con el ajuste es posible que la industria pretenda “posicionarse lo más abajo posible para después de que se termine la cuota, si tienen que subir, que sea desde un piso más abajo”, consideró Alejandro Zugarramurdi, titular del escritorio del mismo nombre. El mercado está “muy errático”, apuntó.

Las dudas sobre el nivel de oferta de ganado preparado en las próximas semanas parecen quedar de lado, con una oferta forrajera que sigue siendo excepcional, y ganados que se vienen aprontando muy rápidamente.

Por ahora en el mercado no existe una presión vendedora fuerte.

Los paros de la Federación Obrera de la Industria de la Carne y Afines (Foica) la semana pasada frenaron el ritmo de faena, que asimismo mantuvo un nivel destacado: 45.346 cabezas. El ritmo de faena cayó después de haber llegado a un pico con antecedentes solo en 2008 y 2006: dos semanas consecutivas con faenas por encima de los 60.000 animales.

Tampoco tiene antecedentes el precio de exportación de carne vacuna alcanzado en las últimas dos semanas, por encima de US$ 5.000 la tonelada.

Los US$ 5.047 de la semana pasada –con un fuerte componente de cuota 481– llevaron el acumulado anual a US$ 4.207 la tonelada, un valor 11,7% superior al del año pasado, de acuerdo a datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

China: afloja la demanda

En el mercado externo, bajó la intensidad de la demanda china, con las próximas cargas llegando después del Año Nuevo lunar. “No hay tanto ánimo de comprar la mercadería sí o sí a todo precio”, comentó un trader consultado. Eso ha “desinflado” los precios entre US$ 100 y US$ 200 por tonelada, pero de todos modos manteniendo los muy buenos niveles. “En el mes de diciembre creo que van a bajar un poco los valores. La demanda no porque no hay carne”, estimó.

Con estos elementos, en la medida que no haya nuevos conflictos sindicales, y cuando concluya la faena de corral, se espera que los precios mantengan cierta estabilidad.

Para Zugarramurdi, si la industria mantiene faenas altas, entorno a 60.000 cabezas semanales, podría haber un repunte en los precios.

En ese sentido, está claro que el clima será un elemento clave a considerar.

La reposición y las lluvias

El mercado de reposición también se mueve al compás de las lluvias. El remate de Plaza Rural de esta semana captó la baja del gordo, con preferencia por los negocios más cortos, y buena colocación. Los precios de los terneros bajaron 7,2% frente al remate del mes pasado, a un promedio de US$ 2,14 por kilo.

En lanares, aumenta la oferta, típico de la época, y ajustan los valores. La preferencia sigue siendo por las carcasas más livianas. El cordero cotiza entorno a US$ 4,78, el capón en el eje de US$ 4,55 y la oveja en US$ 4,44.

La faena en la última semana fue de 24.718 animales, y en el acumulado anual sigue superando por lejos a la de los dos años anteriores, con un crecimiento significativo en la participación de ovejas.

El precio de exportación en carne ovina promedió esta semana US$ 5.521 por tonelada, se afirma arriba de US$ 5.000, con un promedio anual acumulado de US$ 5.088. “Si bien la demanda de China paró un poco, la de Brasil está en aumento”, dijo a Tiempo de cambio el broker Jorge Dimu. Con expectativas que la demanda externa siga creciendo y traccionando a ese rubro.

Carlos Pazos

Sigue siendo muy dinámica, pese a los paros, la actividad en la industria.