La variante P.1 no afecta la eficacia de Sinovac, según primeros estudios

El gobierno confirmó la presencia de la cepa brasileña P.1 en al menos siete departamentos del país, según informaron a El Observador fuentes de Presidencia.

Ante esa situación, el presidente Luis Lacalle Pou convocó al Consejo de Ministros para este martes por la tarde.

El hallazgo de esta cepa, que de acuerdo a estudios científicos preliminares es más contagiosa, fue realizado por el Grupo de Trabajo Interinstitucional en Vigilancia de SARS-CoV-2, integrado por la Universidad de la República, el Instituto Pasteur y el Sanatorio Americano.

¿Qué se sabe de esta cepa?

El virólogo Santiago Mirazo dijo a El Observador que los estudios preliminares indican que las vacunas siguen siendo efectivas para prevenir infecciones moderadas y graves contra el covid-19, pese a que la persona esté infectada con esta nueva variante, que circula originalmente en Brasil.

Sin embargo, Mirazo consideró que "Brasil va a ser el campo de prueba" de la efectividad de las vacunas, pero que aún es prematuro sacar conclusiones debido a que ese país lleva vacunados entre el 5% y 7% de la población.

Hay tres estudios realizados con Sinovac que pusieron a prueba esa vacuna (que es la que más cantidad tiene Uruguay).

"Hay uno que sugiere una reducción de la eficacia" frente a la variante P.1, aunque son datos "no publicados y todavía preliminares", explicó el virólogo.

Los dos restantes concluyeron que la vacuna del laboratorio chino mantiene la eficacia para casos moderados y graves.

"No hay en toda la historia virus que hayan generado variación en respuesta a la vacuna. No hay ninguna vacuna que se haya tenido que rehacer porque el virus cambió específicamente por la vacuna", dijo Mirazo, que consideró que no habrá "mayores problemas" con la vacunación a raíz de la introducción de la P.1 en el país.

Las experiencias de Manaos, la ciudad amazónica más afectada por la variante P.1, sugieren que la cepa podría ser hasta dos veces más transmisible que el virus previo de covid-19 en esa localidad, según indica un estudio realizado en conjunto por institutos de Reino Unido y Brasil.

Ese estudio preliminar señala que la probabilidad de reinfección con la nueva variante es de entre 25% y 60%, y otro informe indica indica que la nueva cepa es responsable de aproximadamente el 90% de los nuevos casos en la región amazónica.

Según los investigadores, esta variante P.1 probablemente surgió a principios de noviembre y se extendió rápidamente hasta volverse dominante, y ha provocado reinfecciones.