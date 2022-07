La versión del fiscal Pérez sobre informe a Presidencia: "es parte de un recurso anulatario" y "fui transparente"

Un informe elaborado por el fiscal Diego Pérez dirigido al prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, y encontrado en la impresora del Ministerio Público generó tensión en fiscalía, según informó el semanario Búsqueda.

En diálogo con El Observador, el fiscal Pérez negó que se tratara de un pedido del jerarca —con quien, además, no tiene contacto, aseguró— y dijo que está vinculado “con otra situación". El documento fue entregado en Presidencia.

Pérez dijo que corresponde a un recurso de revocación y anulación de la investigación de la ocupación de Santa Catalina. “En este momento se está sustanciando el recurso de anulación ante el Poder Ejecutivo que presenté conjunta y subsidiariamente al de revocación”, indicó.

El fiscal entiende que ese caso le correspondía a Carlos Negro pero que por la amistad de Negro con el exfiscal de Corte Jorge Díaz logró no tomar el caso y que se lo asignaran a él.

El fiscal Fernando Romano fue quien encontró el documento en la impresora del Ministerio Público y se lo dio a Pérez, según narró este último. Ambos dialogaron sobre el tema, Pérez consultó quién le había presentado el escrito y “Romano respondió con evasivas, dijo que ese no era el punto, que la responsabilidad no era de él” sino de Pérez, contó.

El Observador quiso contactarse con el fiscal Romano, pero manifestó que no tenía “nada de qué hablar” ni “nada para aportar”.

El fiscal de Corte, Juan Gómez, fue consultado por Búsqueda y manifestó que solo conoce “rumores” del tema, lo que luego confirmó a El Observador. No obstante, dijo al semanario que si fue como se alega que el documento corresponde a un pedido de informes de “un integrante del Ejecutivo”, entonces se entró “en un nivel muy bajo” que el fiscal no quiere “siquiera calificar”.

Sobre eso último, Pérez sostuvo que no entiende “a qué se refiere Gómez, quien está al tanto de la situación en Santa Catalina, al decir que ‘hemos llegado bajo’”. “Si hay alguien que está procediendo bajo o ha llegado bajo no soy yo. Todo lo contrario. He sido absolutamente transparente”, aseveró Pérez.

Al respecto, el fiscal de Flagrancia insistió en que “hubiera sido importante” que Gómez, “antes de hacer comentarios y de llevarse por rumores, hubiera llamado”.