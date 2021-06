La visita que reunió a Argimón y Orsi para juntar membrillo y el orgullo de una productora rural en Canelones

La mañana del jueves la recolección de membrillos en Canelones juntó a la vicepresidenta Beatriz Argimón con el intendente canario, Yamandú Orsi. La vicepresidenta y el intendente frenteamplista se reunieron este jueves con una productora rural en una tarea distinta a la que los tiene acostumbrados. El encuentro fue en Canelones, fuera de las consideraciones formales y entre el tradicional clima fresco que acompaña desde temprano al campo. Allí, desde su quinta en Canelón Chico, la productora Griselda Mendieta anunció que donará su producción de más de 25 mil kilogramos de membrillo y, con la colaboración gratuita de la empresa Assandri, el producto se elaborará en forma de dulce para alimentar a niños en el departamento.

Bajo la premisa de un "membrillo solidario", la distribución llegará a ollas populares, merenderos y comedores de distintas zonas. La productora, orgullosa de su oficio, dijo que hoy se tomará el día libre y agradeció el gesto de los colaboradores que se comprometieron con la causa. "Me siento muy orgullosa de ser productora rural con estas visitas (por Argimón y Orsi) y todo este apoyo humano. Que mi membrillo llegue a todas las personas que lo necesitan. No hay palabras para agradecer".

Argimón, que realizó el recorrido de bufanda, al igual que Orsi, lo ayudó a juntar la producción en una canasta. "Ella, mujer rural que todos los días desde hace mucho tiempo es membrillera, como lo dice con orgullo, sintió que este año que había una superproducción era importante acordarse de las situaciones difíciles que el mundo está pasando y nosotros no somos ajenos. Entonces, esto de transformar el trabajo de todos los días en solidaridad es mucho más común entre los uruguayos de lo que pensamos. Por eso, con el intendente de Canelones (...) nos pareció que hoy teníamos que estar acá agradeciéndole. Este gesto que tiene que ver con el trabajo que todos los días ella hace y que este año la naturaleza ha querido regalarnos con más producción. Y que se haya juntado la producción con la industrialización y la posibilidad de que, a través de que un gobierno local, esto se sepa (...) me parece que es la muestra de lo que somos los uruguayos, aunque a veces no sea la noticia predominante", dijo la vicepresidenta.

"Esto podría ser un contagio para otras empresas y para otros productores", apuntó.

Algo más empeñado en el proyecto Canelones te alimenta, Orsi destacó la buena voluntad de la productora y la "solidaridad" de los voluntarios que donan o venden a un precio "mucho más bajo". Valoró el aporte del membrillo, al que definió como "una de las frutas que más fibra contiene, además de calcio, potasio y vitamina C", y explicó la intención del gobierno departamental ante el contexto de la crisis sanitaria. "Visualizamos que hay una potencialidad productiva entre los productores y, en este caso, entre los industriales que hay que saberla aprovechar. Es una especie de gran paradoja mundial que en el mundo haya gente que tiene problemas de alimentación, que no es solo hambre, sino también alimentarse mal. En este caso, (buscamos) poner a disposición lo que tienen la granja, la chacra, los productores de Canelones y del país al servicio de aquellos que hoy están precisando más que en otros tiempos. Es nuestra obligación canalizar esa solidaridad que existe y juntar partes; acá se junta el productor, el industrial y el consumidor".