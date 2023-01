La vuelta de Pereiro y de uno de los tatuajes más increíbles del fútbol mundial; recordá su historia

En el mundo del fútbol pululan los tatuajes de los jugadores, algunos increíbles por sus diseños y otros también porque los futbolistas recuerdan momentos, títulos y también a sus ídolos.

En esa segunda línea se encuentra Gastón Pereiro, el volante que regresó a Nacional luego de siete años y medio y que en su brazo tiene un tatuaje que llamó y llama la atención.

El zurdo tiene tatuado el rostro de Álvaro “Chino” Recoba en su antebrazo derecho, en homenaje a su ídolo con el que compartió plantel en Nacional y fue campeón del Uruguayo 2014/15.

Pereiro y su tatuaje

Pereiro se hizo el tatuaje en noviembre de 2014, luego del golazo de tiro libre que el Chino le hizo a Pablo Migliore en el clásico ante Peñarol del Apertura 2014.

Pereiro junto a Recoba

En ese entonces tenía 19 años y compartía plantel con Recoba, con 38, quien era su ídolo desde chico.

“No encontré mejor manera de homenajear al ídolo que llevándolo conmigo a todos lados para siempre”, dijo Pereiro en aquel momento, según Tenfield.com. “Aún sigo gritando el golazo del domingo, en mi etapa de jugador nunca había vivido una emoción tan grande y se la debo a él. Un genio, grande entre grandes. Nunca me voy a borrar de la cabeza ese gol, fue algo increíble”.

“El martes me decidí y concurrí a una casa de tatuajes y le solicité que me dibujaran la cara del Chino en el brazo. Me dolió bastante, pero quedó hermoso”, agregó.

Además, en aquel clásico tuvo un gesto obsceno hacia la hinchada de Peñarol, tomándose los genitales, por el que pidió disculpas. “En el momento no me di cuenta, si ofendí a alguien de Peñarol pido disculpas".

Luego, el mediocampista también se tatuó el escudo de Nacional.

El tatuaje de Pereiro del escudo de Nacional

“Con pelo y todo”, dijo el Chino

Pereiro también contó la primera reacción de Recoba cuando vio la imagen de su cara tatuada.

“Cuando se lo mostré al Chino, no lo podía creer, se puso a reír y me dijo entre risas y bromas, ‘gracias por hacerme con pelo y todo’”, contó.

“Me llevo muy bien con Álvaro, además de ser un inmenso futbolista, es un tipo bárbaro, humilde, siempre de buen humor y pronto para aconsejar a los más jóvenes. Yo lo escucho siempre y trato de seguir sus palabras al pie de la letra. Para mí es un sueño poder jugar junto al Chino en el primero de Nacional. Hace un par de años estaba en la tribuna alentándolo y hoy somos compañeros. Me parece increíble”, señaló el enganche que en aquel momento se preparaba para el Sudamericano sub 20.

Pereiro y sus tatuajes

“Quiero salir campeón con Nacional y con la selección Sub 20 en el Sudamericano. Ojalá pueda conseguir ambos títulos. Y por supuesto parecerme cada día más futbolísticamente al “Chino”, imitarlo, porque igualarlo es imposible. Es un genio”, agregó.

“Llevar tatuado el rostro del Chino en el brazo, es todo un orgullo para mí”, dijo Pereiro.

Un tatuaje que recorrió el mundo

Al conocerse que Pereiro se había hecho un tatuaje de Recoba, la noticia recorrió varios portales internacionales.

Es que no es habitual que un jugador se haga un tatuaje para toda la vida de un compañero de equipo.

Pereiro y sus tatuajes

“Admira tanto a Recoba, que tatuó su rostro en el antebrazo”, tituló el portal benditofútbol.com.

Ahora en este 2023, Pereiro y Recoba se cruzarán a diario en Los Céspedes, el primero como jugador y figura de Nacional y el segundo como técnico de la Tercera división.