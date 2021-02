Elecciones en Ecuador: el banquero, el líder indígena y el candidato de los “mil millones de dólares”

Ecuador elige el domingo al sustituto del presidente Lenín Moreno (2017-2021) entre un amplio abanico de 16 candidatos, de los cuales, según los sondeos, solo cuentan tres: Andrés Arauz, Guillermo Lasso y, más rezagado, Yaku Pérez: el de los “mil millones”, el banquero y el dirigente de nacionalidad Kichwa-Kañari. Y en ese orden, si los pronósticos aciertan.

Sobre los comicios ecuatorianos, que inauguran la temporada electoral de 2021 en Sudamérica, con citas posteriores en Perú y Chile, planea la figura aún influyente y poderosa del exmandatario Rafael Correa, que gobernó el país entre 2007 y 2017, en el auge y declive de la ola bolivariana insuflada desde Caracas.

Residenciado en Bélgica desde 2017, de donde procede su esposa Anne Malherbe Gosseline, Correa es prófugo de la justicia que lo condenó a ocho años de cárcel por el caso sobornos. La “trama del Arroz Verde”, como también se conoce el proceso, puso al descubierto el aporte de empresas –la célebre y “generosa” Odebrecht, entre ellas- al movimiento Alianza País, que llevó al poder a Correa.

El exmandatario, en línea con otras figuras relevantes de la izquierda sudamericana, se considera un perseguido político, víctima de una justicia a la que se le acusa tanto en Quito como en Buenos Aires, en La Paz como en Río de Janeiro, de “voluble y manipulada”.

Pero este domingo, cuando unos 13 millones de ecuatorianos concurran a las urnas –el voto es obligatorio– Correa confía en que estará más cerca de dejar de planear y, por fin, aterrizar en su país.

En su cuenta de Twitter, un spot publicitario del “binomio de la esperanza” que encarnan el muy joven Andrés Arauz, que este sábado cumple 36 años, y Carlos Rabascall –periodista, ingeniero, empresario y consultor político, todo a la vez– prometen “recuperar el futuro” con el regreso de la “revolución”. Es decir, de Correa.

Arauz, es el nuevo delfín de Correa. Como antes lo fue, o aparentó serlo, Lenín Moreno, que a pesar de la pesada impronta de su nombre rompió con el ideario izquierdista de su mentor y convocó un referéndum constitucional, que se concretó en 2018, que dejó sin efecto la reelección indefinida e inhabilitó políticamente a los condenados por casos de corrupción.

Moreno se va maltrecho del poder, sin nadie que lo defienda y acusado de “traidor” por sus antiguos camaradas. “El fin del peor gobierno de la historia está muy cerca”, sostiene Correa antes de que se emita el primer voto.

Los datos de los sondeos, sin embargo, no apuntan a que Arauz se imponga en la primera vuelta. Está lejos de la ansiada mitad más uno que le daría la presidencia y tampoco tiene una ventaja de 10 puntos sobre su inmediato seguidor, Guillermo Lasso, necesaria para que en el caso de reunir Arauz más de 40% también arribe al Palacio de Carandolet, la emblemática construcción quiteña con raíces en la época virreinal. Pero ya se sabe en tiempos recientes que los pronósticos electorales fallan con frecuencia.

Andrés David Arauz Galarza, formado como economista en la Universidad de Michigan y doctorado en economía financiera por la UNAM mexicana, integró el gabinete de Correa por un par de años como ministro de Conocimiento y Talento Humano. Su sorpresivo salto a la candidatura presidencial es tan osado como la propuesta estrella de su campaña: dar mil dólares a un millón de familias ecuatorianas en la primera semana de su gobierno.

Los ¡Mill de una, así se llama su promesa de repartir mil millones de dólares que Arauz planea tomar de las reservas internacionales del país depositadas en el Banco Central y que en noviembre del año pasado eran de 5.067 millones de dólares, con unos pasivos exigibles por el orden los 11.851 millones de dólares.

La polarización

A horas de la votación, también se exprimen las cuentas electorales para darle una oportunidad, números más, números menos, a la realización de una segunda vuelta y cerrar el paso al regreso del “correrismo” al poder: el triunfo liberal o la continuación del “socialismo del siglo XXI”, ese sería el dilema central.

El expresidente Osvaldo Hurtado no descarta esa posibilidad. “Las encuestas en general, dice, colocan al candidato de Correa en primer lugar pero también señalan que se va a producir una segunda vuelta”.

Hurtado, que llegó al poder en 1979 como vicepresidente de Jaime Roldós, y asumió dos años después la presidencia tras el accidente aéreo donde falleció el mandatario, ha salido con sus 81 años acuestas al debate público en una hora que estima crucial.

En su período le correspondió hacer frente a la grave crisis de la deuda de los años ochenta del siglo pasado. “Tuve que hacer un impopular ajuste económico pero se logró contener la inflación, estabilizar el cambio y poner a crecer la economía. En el balance posterior para nada resulta impopular”.

“Yo voy a votar por Lasso, admite, pero no intervengo en su campaña electoral de ninguna manera. Me considero obligado a defender la democracia, la libertad, el futuro de la economía, del empleo y de la posibilidad de resolver el problema de la pobreza”, sostiene.

El binomio Roldós-Hurtado supuso el inicio de este proceso de 40 años de democracia en Ecuador tras el período de mando de un triunvirato militar. Una etapa que ahora estima como nunca antes en peligro.

“Yo soy un viejo pero voy a salir a votar. Y he llamado a la gente de la tercera edad, y no solo por supuesto, a que lo haga porque no podemos permitir que vivamos lo que viven los venezolanos”.

Hurtado cree que la polarización electoral va a operar contra las pretensiones de Arauz. “Él ha seguido lo que le dice su tutor de promover la radicalización del gobierno de 10 años de Correa y eso va a reducir el número de votos blancos, los nulos y los de las 13 pequeñas candidaturas. Y por eso estimo que la primera vuelta va a ser disputada”.

El exmandatario afirma que los votantes de las candidaturas minoritarias son contrarios a Correa y para los indígenas, que representan el 7% de la población, también será una cuestión de sobrevivencia política enfrentar al exmandatario. Recuerda episodios de persecución contra personas cercanas al ahora candidato Yaku Pérez, impulsado por el movimiento Pachukitik, durante el período correísta.

“Correa pasó inadvertido porque los gobiernos de Venezuela y Nicaragua eran peores que el suyo. Persiguió a sus adversarios a través de la justicia, ordenaba la actuación de los fiscales y esto no es una calumnia porque están los videos en donde él hablaba de alguien e inmediatamente entraban en acción los fiscales, sobre todo si alguien denunciaba el robo que se cometía en el país”, suelta Hurtado.

¿Se sumarán esos votos a la candidatura de Lasso? Aspirante por tercera vez a la presidencia de Ecuador, Lasso, de 65 años, quedó dos puntos atrás de Lenín Moreno en 2017. Nacido en Guayaquil, miembro del Opus Dei, se define como "tolerante" y "demócrata". Entre 1989 y 2012 fue vicepresidente, gerente y presidente del Banco de Guayaquil, uno de los mayores de Ecuador.

"Daremos vuelta a la página del socialismo del siglo XXI y entraremos en una etapa de plena democracia, de libertad", dijo. Y Hurtado, además de votar temprano este domingo en Quito, cruzará sus dedos. "Hay temor, hay mucho miedo", confiesa.