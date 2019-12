Lacalle aseguró que a la emergencia nacional por violencia de género le "falta presupuesto"

El presidente electo Luis Lacalle Pou se refirió este martes a la declaración de emergencia nacional que el gobierno saliente definió respecto a la violencia de género, dada la "conmoción reciente" que provocaron los femicidios que tuvieron lugar en los últimos días. "Entiendo la declaratoria, puede ser discutible el momento y el tiempo. Pero es llover sobre mojado", afirmó Lacalle Pou.

De esta manera, agregó que a esta declaración "le falta práctica", lo que se traduce en "presupuesto". "¿Cuál es la acción en concreto? Le falta, como le ha faltado estos años, práctica. Y práctica, como ha dicho (Beatriz) Argimón, es presupuesto", aseguró.

"Esto hace a recursos y todo lo que lleva en base a las famosas tobilleras, la prevención, la acción y la Justicia. Son temas muy delicados, cuando desde el gobierno se toma una acción de este tipo lo que uno espera son hechos", dijo en conferencia de prensa desde la sede de su comando.

Minutos antes el que se había expresado en la misma línea que Lacalle Pou había sido el senador electo Jorge Gandini, quien mantuvo una reunión con el presidente electo, en la que también estuvo el diputado Martín Lema, que el próximo 15 de febrero asumirá como presidente de la Cámara de Representantes.

Camilo Dos Santos

Consultado sobre la declaración de emergencia nacional, Gandini aseguró que hay una ley aprobada, la ley integral de violencia de género, "que ha sido un progreso manuscrito". "Nos quedamos muy contentos porque tenemos una ley muy progresista, pero no se puede aplicar porque no tiene recursos desde hace un buen tiempo", explicó.

Si bien el Partido Nacional acompañó en el Parlamento el proyecto, el dirigente nacionalista señaló que es "una herencia" de las "tantas" que deja el gobierno saliente. "Es una herencia que no tenga recursos. El Ministerio de Economía y Finanzas no quiso hacer las transferencias necesarias. El Frente Amplio fue muy enfático, pero no logró convencer a su propio equipo de gobierno", apuntó Gandini.

Este lunes Tabaré Vázquez decretó la emergencia nacional que establece, entre otras cosas, "medidas de implementación inmediata", como la ampliación de las tobilleras electrónicas, para lo que se comprarán 200 más para sumar a las cerca de 1.000 que hay disponibles. También se establecen acciones a nivel educativo, intervenciones en cárceles y cursos virtuales para formar sobre este tema.

Ley de urgente consideración

En la conferencia Lacalle Pou también se refirió al pedido del presidente Vázquez de incluir en la ley de urgente consideración medidas vinculadas a la contaminación del agua y los medicamentos de alto precio.

Sobre este último punto, el presidente electo sostuvo que en la ley de urgente consideración están planteadas medidas sobre ese tema, pero que "a priori" no van en línea con las que pretende el mandatario saliente.

"El sentido nuestro es facilitar que la gente que necesita tratamientos tenga acceso. No restringir", señaló Lacalle Pou.

La propuesta de Vázquez consiste en la creación de una ley interpretativa del artículo 44 de la Constitución, que señala que el Estado tiene la obligación de proveer "gratuitamente los medios de prevención y de asistencia tan solo a los indigentes o carentes de recursos suficientes", indicó recientemente a El Observador el presidente del Sindicato Médico del Uruguay, Gustavo Grecco. Vázquez pretende establecer exactamente quiénes son estas personas, para que la definición no quede a libre interpretación de los magistrados.

Según el gobierno saliente, el incremento sostenido de recursos de amparo pone en riesgo el financiamiento del Fondo Nacional de Recursos (FNR).

Los otros pedidos que hizo Vázquez para incorporar a la ley de urgente consideración fueron la creación de una planta de tratamiento de lodos en la zona de Aguas Corrientes (cuyo costo aproximado es de US$ 50 millones) y la construcción de una represa en el arroyo Casupá, en Florida. En este caso, planteó que el dinero provenga de Rentas Generales ya que OSE no puede afrontar esa inversión cercana a los US$ 100 millones.

Consultado sobre las medidas que propuso Vázquez para combatir la contaminación del río Santa Lucía, Lacalle Pou dijo que "tiene que estar acompañada de otras medidas", entre las que mencionó el saneamiento, las producciones agrícolas, así como consultas internacionales ya que hay cuencas que provienen de arroyos o ríos que nacen fuera del país.

"Hay un tema de acción humana. Cuando uno diagnostica y cuando uno habla de estos temas debe necesariamente aplicar medidas en consecuencia. Este gobierno deja el tema arriba de la mesa sin solucionar. Muchos de estos temas cuando no están solucionados, empeoran. La calidad de agua, empeora. El gobierno hereda un problema por la inacción", sostuvo Lacalle Pou.