Lacalle convocó a su gabinete para analizar proyecto de ley de urgencia

El presidente electo Luis Lacalle Pou hará un ensayo de un Consejo de Ministros y convocará la semana que viene a todo su gabinete para analizar el anteproyecto de ley de urgente consideración, informaron a El Observador fuentes políticas. El futuro mandatario reunirá a ministros y subsecretarios junto con la vicepresidenta electa, Beatriz Argimón, y el futuro prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, encargado de la redacción del proyecto. La convocatoria fue realizada en medio de la definición sobre los cargos en empresas públicas y los directores de los ministerios que aún falta asignar.

Para la semana próxima también hay agendadas reuniones con los legisladores por sectores, pero en ese caso participarán solamente Argimón y Ferrés. Este miércoles, la futura bancada de senadores blancos tuvo su primera reunión enfocada en el proyecto de ley de urgencia.

El encuentro entre Lacalle y su gabinete tiene como fecha probable el jueves 13. En ese caso, el canciller designado Ernesto Talvi no podrá asistir ya que ese día viajará a Brasil para mantener un encuentro mano a mano con el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Ernesto Araujo.

Los socios de la coalición tienen tiempo hasta mediados de febrero para entregar a Argimón y Ferrés sus críticas y sugerencias sobre el anteproyecto, que el nuevo Poder Ejecutivo tiene previsto remitir al Parlamento en los primeros días de su mandato.

Inés Guimaraens

La vicepresidenta saliente, Lucía Topolansky, anunció que cuando asuman los ministros designados "constantemente" van a ser convocados al Parlamento por los legisladores del Frente Amplio para que expliquen el proyecto de ley de urgente consideración impulsado por el gobierno entrante.

"Si la ley entra el 3 de marzo, el 19 o 12 de marzo se va a estar llamando a todos los ministros, y es una pena porque cuando tienen que estar organizando su cartera, van a tener que estar en el Parlamento. Pero bueno, el grupo multicolor que dirige el país lo decidió así y tienen la libertad de hacerlo", dijo a La República la senadora reelecta por el Movimiento de Participación Popular (MPP).

La estrategia del nuevo gobierno fue incluir varios artículos que estaban en el primer borrador del “Compromiso por el país” y luego fueron retirados porque no había consenso entre los socios, como la importación de combustibles refinados para poner fin al monopolio de Ancap. En filas nacionalistas creen que ocurrirá algo similar con el proyecto.

Un ejemplo concreto es la seguridad, donde los cambios propuestos al Código del Proceso Penal son rechazados por el Partido Colorado y el Partido Independiente, y también por la Asociación de Fiscales que ha planteado que de aprobarse como está redactado haría "colapsar" el sistema judicial.

Para los blancos depurar el texto es parte de la negociación, y justamente por eso plantearon diversos temas de su interés, aunque prevén algunos serán modificados.

Lacalle Pou dijo más de una vez que está abierto a los cambios y que no le interesa si el borrador pasa de tener 457 artículos a 200 o a 600 porque su prioridad es que contemple los intereses de la coalición.

Cambios a la vista

El equipo de seguridad del Partido Colorado se reunió este martes por tercera vez para analizar el proyecto, aunque los dirigentes proyectan que necesitarán una cuarta reunión para terminar de afinar el articulado.

Entre los cambios que propondrán hay varios que refieren al Código del Proceso Penal, pero también incorporaciones como un artículo referido al tratamiento de adicciones dentro del sistema carcelario y la modificación de la gobernanza de la Fiscalía de Corte. Esta última iniciativa, que supone pasar a un triunvirato en la dirección, fue propuesta por el exfiscal Gustavo Zubía a Lacalle Pou en una reunión mano a mano la semana pasada. Zubía integra el grupo de análisis del documento junto con Luis Hierro López, Adrián Peña, Ope Pasquet, Andrés Ojeda, Diego Sanjurjo, Roberto Rivero, Jaime Sapolinski y Enrique Navas.

Los dirigentes de Ciudadanos, al igual que los del Partido Independiente, rechazan la redacción de los artículos que promueven cambios en las condiciones del proceso abreviado (del 25 al 28 del actual borrador), porque consideran que hará colapsar el sistema, un señalamiento similar al que hizo la Asociación de Fiscales. Esta herramienta, que supone que la persona reconozca la comisión del delito a cambio de la reducción de la pena, solo podría utilizarse en los casos donde el delito en cuestión tiene una pena máxima de tres años de penitenciaría o no privativa de libertad.

Inés Guimaraens

Tampoco están de acuerdo con el artículo 16 del anteproyecto, que deroga el “principio de oportunidad” contenido en el nuevo CPP, el cual establece que la Fiscalía "podrá no iniciar la persecución penal o abandonar la ya iniciada" para, entre otros, "delitos de escasa entidad, que no comprometan gravemente el interés público, siempre que la pena mínima no supere los dos años y no hayan sido cometidos por funcionarios públicos en ejercicio. Al eliminar ese artículo los fiscales quedan obligados a darla trámite a todas las denuncias que ingresen al sistema, aunque sean delitos muy menores, lo que les quita tiempo para investigar temas importantes, teniendo en cuenta que el número de funcionarios es escaso.

El abogado Pablo Donnangelo, asesor de Pablo Mieres en materia de derecho penal dijo a El Observador que había varios artículos que les preocupaban, como el 28 que refiere a la procedencia del proceso extraordinario. “Se está engorrando y poniendo un nuevo proceso con el cual se accede a una sentencia de manera muy rápida pero a costa de las garantías procesales del imputado”, señaló.

El Partido Independiente no propondrá artículos nuevos, como si lo harán el Partido de la Gente y Cabildo Abierto.

El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, ya expresó que le harán “muchos cambios” al anteproyecto. Entrevistado en Océano FM, el general retirado anunció que agregarán un artículo para crear una cárcel de máxima seguridad, una iniciativa que había sido contemplada en el Compromiso por el país. Fuentes del partido también dijeron que impulsarán cambios en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, que fue aprobada por el Frente Amplio en 2019.