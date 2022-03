Lacalle dijo que el cambio en la fecha de la cadena fue a pedido del Sí: “Pueden decir que me equivoco, pero que miento, no”

El presidente Luis Lacalle Pou negó que haya habido un cambio en las reglas del juego respecto a la cadena nacional que le corresponderá al comando del Sí para la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

“Es mentira. Puedo decir categóricamente que es mentira lo que se dijo. Radical y frontalmente es mentira”, enfatizó el mandatario, quien pidió tiempo a los periodistas la tarde de este martes en la Expoactiva Nacional (Soriano), para aclarar en una rueda de prensa las conversaciones mantenidas con los dirigentes José Olivera y Rafael Michelini.

“Para desmentir las cosas hay que tener tiempo. A mí me pueden decir que me equivoco, pero que miento no. Y que soy desleal tampoco. Y la presión del referéndum no nos puede hacer decir cualquier cosa”, añadió Lacalle Pou.

Olivera había dicho a la salida de la reunión que hubo "cambios de reglas de juego".

En un principio, los representantes de ambos comandos habían acordado que el presidente realizaría una conferencia de prensa en nombre del No el martes 22 de marzo, y que al día siguiente los partidarios del Sí tendrían a disposición una cadena nacional de radio y televisión. Sin embargo, tras una reunión entre ambos comandos este lunes, acordaron que la cadena de radio y televisión del Sí será el próximo martes 22, mientras que la conferencia del presidente será el miércoles 23.

Según dijeron fuentes de Presidencia a El Observador, el cambio de fechas fue pedido por el Frente Amplio y aceptado por el gobierno.

La polémica por el cambio de fechas ocurre luego de que el propio mandatario declarase la semana pasada en Colonia que hacer la conferencia por el No una vez conocida la cadena nacional del Sí sería una acción "desleal" por parte del Poder Ejecutivo. Lacalle Pou aseguró entonces ante la prensa que le parecía "justo" hacer la conferencia "antes de saber qué dice la cadena" del Sí.

Este martes, el presidente aclaró que los coordinadores por el Sí le pidieron que no haga una contestación al material emitido en contra de los 135 artículos de la LUC. Refiriéndose al acuerdo inicial, Lacalle explicó: “Ellos nos dijeron: ‘Ta, pero no salgan a contestarnos’. Les digo: ‘No hay problema, nosotros salimos el martes 22 de marzo; ustedes salgan el miércoles 23 de marzo’. Eso fue (en) la reunión”.

“A los pocos días, o a las pocas horas, unilateralmente los coordinadores del Sí dicen que va a ser el (martes) 22”, dijo el presidente, y añadió que desde la Comisión del “SÍ” comunicaron que habían decidido ese día en lugar de lo establecido originalmente.

El presidente dijo que ante esa situación pidió hacer una reunión entre los comandos este lunes para que se aclarara el criterio. "Unilateralmente no se puede, y sobre todo si cambian ellos, yo quedo como mentiroso. Si yo dije que la iba a hacer antes para no contestarles...”, explicó.

"Guambia la tosca que no vale mentir. Equivocarnos podemos, pero mentir no”, insistió el presidente.

Además, Lacalle aprovechó la oportunidad para puntualizar sobre un error de tipeo que Michelini y Olivera tuvieron en la carta que enviaron el 10 de marzo a Presidencia, donde informaban que harían la cadena nacional el 22 de mayo y no el 22 de marzo. “Si hubiéramos tenido mala intención, les dábamos la cadena para el 22 de mayo. Para que vean hasta donde llegamos”, resaltó Lacalle Pou.

Un 42% de avances

El presidente Lacalle Pou brindó un discurso la tarde de este martes en la Expoactiva Nacional (Soriano), donde informó que hay un “42% de avance en esta administración”. Con un discurso enfocado a la economía y al trabajo rural, expuso: “Estamos presentes, y no estamos presentes con la cara. Estamos presentes con acciones”.



Aseguró que “si el campo gana un dólar, eso se ve enseguida en cualquier pueblo de campaña”.