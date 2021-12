Lacalle dijo que no aceptaba regalos de empresarios pero viajó en avión que De Narváez le prestó

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, viajó al Congo para pasar la Navidad junto a los cascos azules en un avión prestado por el empresario argentino Francisco de Narváez, propietario de varias empresas en Uruguay tales como las cadenas de supermercados Tata, las farmacias San Roque, la firma de indumentaria BAS, Multi Ahorro Hogar y la empresa de comercio electrónico WoOW.

A pesar de que el presidente cuestionó en el pasado que empresarios le dieran regalos a los presidentes frenteamplistas, el mandatario viajó en el avión que De Narváez le prestó, según dijeron a El Observador tanto fuentes empresariales como de Presidencia.

"Yo no me dejo hacer la banda por un empresario, no le devuelvo favores a nadie. Insisto, capaz que están acostumbrados a otra cosa pero conmigo nunca van a ver un interés oculto detrás”, dijo el presidente en una entrevista con El Observador cuando apenas asumió al cargo en marzo de 2020. El empresario y exdueño de Fripur, Alberto Fernández, pagó la banda presidencial de José Mujica y también prestó su avión personal tanto para viajes de Mujica como de Tabaré Vázquez.

Fernández en su momento se definió como un "admirador" de Mujica y además de donar la banda presidencial también puso plata para su acto de asunción.

Durante la campaña electoral, Lacalle también utilizó un avión de empresarios pero en ese caso pagó por las horas de vuelo. "Los dueños (del avión) son Pablo Camilo Valdez y Héctor Bove. Pago las horas de vuelo. No piensen que somos todos iguales. Yo no me dejo hacer la banda por un empresario, no le devuelvo favores a nadie", sostuvo en aquel entonces en esa entrevista.

"Yo soy garantía de transparencia. Capaz que están acostumbrados a muchos años de que no era transparente el gobierno”, agregó.

El presidente viajó al Congo junto al ministro y el subsecretario de Defensa, Javier García y Rivera Elgue, y los comandantes del Ejército y la Fuerza Aérea. Las autoridades compartieron la cena de Nochebuena con el contingente uruguayo apostado en la ciudad de Goma, integrantes del Batallón de Infantería Uruguay IV, y visitaron un orfanato donde los cascos azules uruguayos prestan servicio. El sábado viajaron desde Goma hacia Bukavu, donde visitaron a los funcionarios de la Fuerza Aérea uruguaya apostados en el lugar.

El viaje del presidente en el avión de un empresario generó críticas también en la interna del oficialismo. “Por lo menos nos crea la duda de si no nos está generando una obligación y me parece bueno que se despeje cualquier tipo de duda en ese aspecto”, aseguró el senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech a La Diaria.

Inicialmente Lacalle tenía pensado viajar en un avión de la Fuerza Aérea pero por un tema de costos prefirió no utilizar esa posibilidad, según informó Telemundo.

El vínculo con De Narváez

El empresario argentino que tuvo una corta carrera política tiene varias inversiones en Uruguay y está instalado desde hace varios años. El presidente y De Narváez se han reunido en diversas oportunidades, incluso antes de asumir el cargo.

En octubre el empresario anunció que triplicaría sus inversiones en el país. "Vamos a generar 1.500 puestos de trabajo más, principalmente en el interior. También tenemos un acuerdo con el Mides para que también ellos tengan preferencia en la vacantes que vayan sucediendo", sostuvo en aquel entonces.