Lacalle dijo que no puede hacerse responsable por dichos de Graciela Bianchi

El presidente Luis Lacalle Pou evitó este jueves responder por los dichos de la senadora nacionalista Graciela Bianchi –tercera en la línea de sucesión del mando–, que esta semana fue acusada por el gobierno colombiano de decir falsedades acerca del presidente de ese país, Gustavo Petro.

"No puedo cabecear todas las pelotas. No puedo hacerme responsable de lo que todo el mundo dice. De acciones sí, porque son acciones formales de gobierno. De opiniones no", dijo Lacalle Pou en rueda de prensa tras el acto en Florida por la conmemoración de la Declaratoria de Independencia. "No voy a opinar de todo lo que dicen todos los senadores", agregó el presidente.

Ante la insistencia de otro periodista, que señaló que Bianchi es la tercera en la línea de sucesión del mando, Lacalle dijo que eso era una afirmación y que él solo contesta preguntas.

Este lunes, durante la interpelación a los ministros Luis Alberto Heber (Interior) y Francisco Bustillo (Cancillería) por la emisión del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset, Bianchi dijo que Petro tenía antecedentes de "vinculación al narcotráfico".

"Es el presidente de Colombia con antecedentes de vinculación a la guerrilla ni qué tal vez, pero también al narcotráfico. Si quieren, acá está, lo financió (Pablo) Escobar”, dijo la senadora, exhibiendo los libros escritos por Juan Pablo Escobar (Sebastián Marroquín), hijo del narcotraficante colombiano.

Desde el gobierno de Colombia calificaron como "fake news" las expresiones de Bianchi. "No pondremos en riesgo las relaciones con Estados amigos por cuenta de fake news que emanen miembros del legislativo", dijo la vicecanciller colombiana, Laura Gil, al semanario Búsqueda, al tiempo que afirmó que saben que esa no es la posición oficial del gobierno uruguayo.

En ese sentido, Lacalle le restó magnitud a las posibles repercusiones internacionales por los dichos de la senadora.

Además de su alusión a Petro, durante la interpelación Bianchi también arremetió contra el periodista Eduardo Preve, actual director de Informativos de Tv Ciudad, al que tildó de "operador" y dijo que durante la pandemia se "encargó" de él.

"¿Qué en la prensa hay operadores? Pero por favor. Si yo miro el tuit de Preve, que además yo me encargué de él durante la pandemia porque fue uno de los que bastante daño le hizo al país... En plena pandemia, cuando estaban las muertes, que tantos de ustedes dicen que es evitable (...). La verdad, son verdaderos operadores", señaló la senadora en medio de la interpelación.

Sus dichos motivaron el "rechazo y condena" de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU).