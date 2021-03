Lacalle dijo que "por ahora" no se prevén más medidas restrictivas pese a aumento de casos de covid-19

El presidente Luis Lacalle Pou llamó a los uruguayos a "no relajarse" con las precauciones contra el covid-19 porque "falta tiempo" para alcanzar una amplia inmunización de la población, aunque descartó, al menos "por ahora", implementar mayores medidas restrictivas.

Durante la inauguración de la cosecha de papa en la chacra de la unidad penitenciaria N°2 (San José), el mandatario habló con la prensa acerca del estado actual de la epidemia. "Estamos en una situación parecida a la de diciembre. Recuerdan que entonces estábamos con ciertas preocupaciones y se tomaron algunas medidas, que quizás eran de más fácil puesta en práctica porque empezaban las vacaciones, mucha gente se tomaba licencia y no había tanta movilidad. Hoy ha crecido la movilidad, que obedece a la vida normal de cada ciudadano. Todo eso hace que debemos protegernos mucho más en lo que hace al tapabocas, lavado de manos, etcétera", dijo Lacalle.

"Por ahora tenemos que pensar que para que la mayoría de los uruguayos estén vacunados hace falta tiempo todavía. Y después (más tiempo) para que estén inmunizados. Entonces, a no relajarse porque falta tiempo", añadió.

Consultado sobre si se implementaría alguna medida restrictiva, Lacalle respondió que "por ahora no".

Asimismo, dijo que "en principio" el gobierno no tiene previsto volver a enviar al Parlamento un proyecto para extender la reglamentación del artículo 38 de la Constitución, que limita el derecho de reunión y prohíbe las aglomeraciones. "Ojo que eso no quiere decir que de un día para otro se pueden hacer fiestas de 200 o 300 personas. Eso se sostiene. Pero por el momento no hay intención de volver al Parlamento con eso", señaló.

La reglamentación, votada en diciembre, tenía un plazo inicial de 60 días y otorgaba al Ejecutivo la posibilidad de extenderlo por 30 días más. El gobierno ya hizo uso de esa posibilidad y por lo tanto, si deseara prorrogar aún más la limitación, debería enviar un nuevo proyecto al Poder Legislativo.

Por otra parte, Lacalle Pou dijo que el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) compartió este miércoles con el gobierno "un documento sobre lo que dice la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación a Brasil" y comentó que esa situación obliga a mirar con atención la frontera. "Todo Brasil está complicado. El documento habla de un posible contagio a vecinos y a toda América Latina. El GACH hizo hincapié en ese sentido. Saben que estamos mandando vacunas a la frontera de Rivera, seguramente también la frontera seca de Rocha tenga algo similar cuando se pueda. Creo que hay que recargar ahí el sistema de vacunación", afirmó.

"También hay alguna cosa que hay que reflexionar. Lo hablé con el intendente de Rivera. Se nos pidió ser uno de los primeros departamentos en vacunar. Entre el lunes y martes quedaron muchos cupos vacíos en Rivera. Entonces no solo alcanza con que esté la infraestructura. Hay que tener disposición de los vecinos a vacunarse. Ahora, en estos días, a partir de una campaña que se hizo, ha incrementado el número, espero que siga así", agregó el presidente.