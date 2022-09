Lacalle se bajó y no participará de la Asamblea General de la ONU de setiembre

El presidente, Luis Lacalle Pou, no participará de la 77° Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) del 21 al 26 de setiembre, como había confirmado en una primera instancia en julio, según informaron fuentes de Cancillería a El Observador.

En una primera lista preliminar de los participantes de la Asamblea publicada el 18 de julio, Uruguay aparecía como el quinto orador del primer día (miércoles 21 de setiembre) en el turno de la tarde, con su "Head of state" (presidente) como representante del país.

Sin embargo, en una nueva lista preliminar publicada por la ONU el 2 de setiembre, Uruguay aparece séptimo en el turno matutino del último día del evento (lunes 26 de setiembre), con un ministro a la cabeza.

El secretario designado para viajar a las oficinas de la ONU en Nueva York para la Asamblea es el canciller, Francisco Bustillo, detallaron desde Cancillería.

Lacalle participó de la Asamblea General del año pasado, como uno de los oradores de la mañana del primer día del evento, el 21 de setiembre.

En esa ocasión, el mandatario centró su discurso en la política contra el coronavirus –que incluyó una crítica al sistema Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y su suministro "deficitario" de vacunas–, y una denuncia a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

"No podemos pasar por este foro sin hablar de la violación de los derechos humanos por parte de gobiernos que integran esta organización. Queda claro que somos respetuosos del principio de no intervención, pero sabrán ustedes que no podemos ser omisos en denunciar estas violaciones. La utilización defectuosa del poder va en detrimento de las libertades. (Son) gobiernos autoritarios que le temen a sus pueblos y le temen a la libertad y terminan empobreciendo a su gente por varias generaciones", expresó Lacalle Pou.