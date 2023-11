En el Hospital del Cerro "van a estar los hijos" de los que protestan, apuntó Lacalle Pou sobre pancartas críticas en la inauguración

El presidente Luis Lacalle Pou inaugura este lunes el Hospital del Cerro, considerado uno de los emblemas de su administración y que además es una promesa de campaña que arrastra desde 2014.

Durante un discurso que dio a las puertas del hospital, ubicado en Carlos María Ramírez y Santín Carlos Rossi, el mandatario dijo que su gobierno no hace "gárgaras" con el "desarrollo social" y la "asistencia a los que más necesitan".

"Porque se hace y no se dice. Y porque de acciones que no son puramente materiales pero son conceptuales y de libertad allí estuvo la vocación social del gobierno. Cuando muchos pedían cuarentena obligatoria nosotros nos negamos. Nosotros nos negamos a encerrar a la gente que tenía que llevar el peso para la casa. No debe haber acción más difícil y revolucionaria que darle la libertad a la gente", recordó sobre la pandemia.

"Ahí donde haya un uruguayo tiene que estar el gobierno", consideró.

Leonardo Carreño

"Yo me bajé un par de cuadras porque vi una veterana que venía con el bastón y un matrimonio con la bandera de Uruguay y quise saludar. Se me acercó una señora, una muchacha relativamente joven, y me dijo 'yo no soy de los tuyos, yo soy del Frente Amplio, pero la verdad que esto te lo tengo que agradecer porque es para toda la barriada del Cerro'", contó el presidente.

Y dijo: "En el fondo estamos todos contentos de que el Cerro tenga un hospital. Y van a estar los hijos de los que trajeron los carteles y los van a atender como merecen, porque es para todos".

Esto último fue en alusión a las pancartas que algunas personas llevaron al lugar para esperar al presidente. Allí, tildaron al gobierno de "corrupto". "Con un 'hospitalito' no se tapa la corrupción, la mafia, ni el hambre de los niñ@s", decía uno de ellos, firmado por el Movimiento de Participación Popular (MPP).

La apertura, sin embargo, se da en medio de una crisis política desatada en el gobierno tras la divulgación de audios y chats por parte de la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores Carolina Ache en relación a la entrega de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset.

Las obras para construir el Hospital del Cerro comenzaron en agosto de 2021 y demandaron una inversión de US$ 16 millones, según el portal de Presidencia, para instalar en el hospital una emergencia, un block quirúrgico, una farmacia que funcionará 24 horas y una base de salida del SAME 105, el sistema de emergencias del sector público.

El financiamiento del proyecto fue incluido en la ley de presupuesto votada en 2020 y las obras comenzaron en agosto de 2021 tras un acuerdo entre la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

El edificio se ubica al lado del actual centro de salud, y según ha dicho el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, permitirá descongestionar al Hospital Maciel ya que podrá atender a unas 200 mil personas que viven en la zona de influencia.

Sobre el final de su discurso, el presidente hizo referencia directamente a los carteles. Dijo que cuando termine el gobierno va a volver al Cerro pero con una "pequeña diferencia". "Hay un cartelito allá que dice, 'presi, hacete cargo', demás está decir, ¿no?", cerró.