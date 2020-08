Lacalle luego de reunión con OPP y Economía: la idea es ahorrar, no recortar

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se reunió en la tarde de este lunes con las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) para afinar la ley de Presupuesto que el Poder Ejecutivo debe enviar al Parlamento antes del 31 de agosto. El encuentro se dio en la residencia presidencial de Suárez y Reyes, horas después de que el mandatario haya visitado la ciudad de Los Cerrillos en Canelones con motivo de su 124° aniversario.

Tras retirarse del lugar, Lacalle Pou se limitó a decir ante los medios que la reunión fue como "toma de conocimiento" de la normativa y que la idea "no es recortar, es ahorrar". En la visita a la localidad canaria, más temprano, el presidente sí se explayó en diálogo con la prensa. Entre otras cosas, dijo que "a priori" no cree que sea conveniente sustituir la figura del fiscal de Corte, Jorge Díaz, por un órgano colegiado integrado por tres personas, como propone el diputado colorado Gustavo Zubía, con el aval de algunos correligionarios y Cabildo Abierto.

"Yo trato de analizar la institucionalidad de mi país, de nuestro país, por los órganos y la institucionalidad misma, no por la gente que la integra. No creo que haya que modificar la institucionalidad del país porque guste mucho, poquito o nada quien esté en ese lugar. Son resortes y mecanismos distintos. No creo, a priori, que debamos tener un órgano colegiado en la Fiscalía", aseguró el presidente.

Por otra parte, el presidente se refirió al pedido de remoción del fiscal de Corte formulado por legisladores de Cabildo Abierto. Luego de que el diputado Eduardo Lust y el senador Guillermo Domenech presentaran una carta el 20 de julio para formalizar la solicitud, el jefe de Estado evitó responder si respaldaba al fiscal de Corte y dijo que respondería cuando lo estimara conveniente.

"Nos tenemos que acostumbrar a que uno puede criticar a los funcionarios públicos, empezando por el presidente de la República. La crítica no necesariamente es intromisión o vulnerar la separación de poderes. Nos tenemos que acostumbrar a una sociedad que critique, que critique no para destruir sino para mejorar. Nosotros, yo personalmente, obviamente que hay muchos actos o algunos actos de otros poderes que pueden no gustarme. Ahora, tengo que respetar la separación de poderes", valoró.