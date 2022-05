Lacalle mantiene respaldo a Juan Gómez y critica alto perfil de disputas en Fiscalía

En medio de una disputa política interna en la Fiscalía General de la Nación, que ha enfrentado en los últimos días al fiscal de Corte Juan Gómez y al fiscal de Delitos Sexuales Raúl Iglesias, el presidente Luis Lacalle Pou llamó este jueves a que se "bajen los decibeles" de la polémica y ratificó el "respaldo" del oficialismo a la conducción del ministerio público.

"Si esto se convierte en un tema mediático no le hacemos ningún favor", afirmó Lacalle Pou. Consultado sobre si el gobierno apoyaba a Gómez como fiscal de Corte, el presidente dividió su respuesta en dos puntos. Por un lado, dijo que "hasta ahora, el Poder Ejecutivo no le ha sacado el respaldo al fiscal Gómez". Por otro lado, remarcó que "si el presidente de la República respalda o no respalda, poco importa".

"Nosotros heredamos una situación en la cual el fiscal Jorge Díaz renuncia, queda el fiscal Gómez. Para nombrar fiscal de Corte se necesita mayoría especial. Supongamos, no lo estoy dando por hecho, que la coalición no está de acuerdo el fiscal Gómez. No alcanza porque precisamos una mayoría especial en la que deberíamos tener votos de la oposición", agregó Lacalle.

Más allá de eso, el presidente eligió llamar a que se eviten polémicas mediáticas de alto perfil entre fiscales, especialmente en temas de "extrema sensibilidad" como el caso de la denuncia de violación en Cordón, que fue el que expuso las disputas políticas entre Gómez e Iglesias.

En una línea similar se pronunció el expresidente y actual secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti. “Lamento mucho esta difusión pública de asuntos muy delicados que deberían tramitarse en el ámbito de la administración de Justicia”, dijo al ser consultado por El Observador.

La vicepresidenta Beatriz Argimón también llamó a "ser muy cuidadosos en estos temas tan sensibles".

A comienzos de mayo, Iglesias –de perfil opositor dentro de la Fiscalía y líder de una corriente alternativa dentro de la Asociación de Fiscales– fue trasladado desde la fiscalía de Violencia de Género a la fiscalía de Violencia de Género a la Fiscalía de Delitos Sexuales que hasta entonces lideraba Sylvia Lovesio.

Ese cambio le implicó cargarse de un volumen mucho más grande de trabajo –pasó de atender 50 casos a asumir una oficina con cerca de 800–, pero también le abrió la posibilidad de marcar su perfil. Y así lo hizo en las últimas semanas, provocando malestar de abogados que defienden a víctimas de Delitos Sexuales, organizaciones feministas, y también a sus superiores.

A lo largo de las distintas entrevistas en diversos medios de comunicación, Iglesias marcó su posición sobre los grandes temas de la Fiscalía General de la Nación, como son el presupuesto, la supuesta "militancia" de algunos de sus colegas y la posibilidad de un triunvirato para diluir el poder del fiscal general, una propuesta del diputado colorado Gustavo Zubía a la que adhirió.

En todo ese marco, Iglesias también cuestionó a Gómez por haber convocado al abogado de la víctima de la violación en Cordón, Juan Raúl Williman, quien cuestionó algunas decisiones tomadas por el fiscal tras asumir el caso. Mientras que Iglesias dijo que su superior violó su independencia técnica, Gómez dijo que ese principio "tiene como valla la Constitución de la República".

Los dardos continuaron en las últimas horas, en las que Iglesias dijo estar convencido de estar sufriendo una "persecusión" y que le quieren "cortar la cabeza para que no siga adelante".

Además cargó contra algunos periodistas, a los que no nombró, y pidió que les digan las cosas "en la cara".

Más allá del respaldo del presidente y principales figuras de la coalición, la interna de la Fiscalía también abre posturas diversas dentro del oficialismo.

El senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech, en tanto, le manifestó su apoyo al fiscal Iglesias a través de Twitter, por ser una persona “que aplica el derecho y la justicia, negándose a ‘cobrar al grito’, como pretenden los partidarios de la ideología de género que desean una justicia flechada al servicio de una doctrina extravagante y maligna”, escribió, en la red social.

La senadora nacionalista Graciela Bianchi dijo que se debe "aceptar" que "así no se puede continuar". "No se soluciona con acuerdos políticos sobre nombres. Se necesita un cambio institucional en forma urgente", escribió en Twitter. El diputado colorado Gustavo Zubía le respondió: "Adelante siempre clara!!!"

300 denuncias

Uno de los puntos de la polémica en torno al fiscal Iglesias es el archivo de 300 casos tras asumir el nuevo rol. El fiscal de corte ordenó al Departamento de Políticas Públicas del organismo que elabore un informe al respecto.

Al respecto, la vicepresidenta de la República Beatriz Argimón dijo que es necesario “dar explicaciones claras sobre a qué se debe” el archivo de casi 300 denuncias. “Obviamente la cifra llama la atención. Me parece muy bueno que se informe correctamente a la opinión pública. Es un tema de alta sensibilidad, todos sabemos lo que implica para una víctima llegar a dar el paso para (hacer) una denuncia. Es muy importante que se informe”, insistió este jueves al mediodía ante la prensa.