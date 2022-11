Lacalle Pou a inversores: "Uruguay puede ser un hub porque pueden pensar a largo plazo"

En el discurso inaugural del evento Test & Invest organizado por el gobierno nacional y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el presidente Luis Lacalle Pou se presentó ante un auditorio de negocios integrado por potenciales inversores y con fuerte presencia de público extranjero.

En el escenario del Centro de Convenciones de Punta del Este, el presidente aseveró que "la vocación de Uruguay es convertirse en un hub latinoamericano" y agregó: "y si es verdad que el mundo es un pañuelo, no solamente latinoamericano".

El mandatario aseguró que junto con la Cámara Uruguaya de Tecnologías dela Información (CUTI) y la Prosecretaría de Presidencia están trabajando para "atraer talentos del exterior, uruguayos o extranjeros, que vengan a vivir y a trabajar a nuestro pais".

"El talento nacional no se puede sustituir, se puede hacer todo en infraestructura pero si no hay talento las cosas no se logran", aseveró el presidente.

La globalización es, en su visión, el disparador más importante para que Uruguay se convierta en un país de punta. "No importa tanto en dónde se viva y se trabaje porque el mundo se achicó", dijo y agregó que la pandemia del covid- 19 aceleró este fenómeno.

"Con la libertad responsable Uruguay fue atractivo para que mucha gente venga a invertir y a quedarse", dijo. En este camino, Lacalle Pou destacó también la llegada de extranjeros que traen "sus mejores prácticas al país". El presidente hizo énfasis además en la buena infraestructura del país e insistió en la estabilidad nacional y las leyes a largo plazo, entre otras cualidades, que hacen que haya "tierra fértil para estos emprendimientos globales".



El presidente resaltó, a su vez, otras virtudes como la seguridad, la tranquilidad y la amabilidad de los uruguayos. En este sentido, remarcó que incluso en el mundo de los negocios "todo termina siendo un tema de sentimientos humanos, el último impulso deja de ser racional, sale de las vísceras", dijo e invitó a los visitantes a probar la experiencia de vivir Uruguay. "Me quedan 851 días de gobierno, si esto se organiza dentro de tres años y aquí hay otro presidente, sin perjuicio del partido político van a tener todas las garantías", sostuvo y concluyó: "Uruguay puede ser un hub porque pueden pensar a largo plazo".