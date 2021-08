Lacalle Pou, ante cuestionamientos por suba de combustibles: "No me gusta que me critiquen, pero menos me gusta cuando tienen razón"

En su recorrida el martes por el 125 aniversario de Los Cerrillos, en Canelones, el presidente Luis Lacalle Pou respondió a las críticas tras la reciente suba de los combustibles, y dijo que si fuera por “costo político”, no se hubiera dedicado a liderar el país.

El presidente admitió ante los periodistas presentes que no le gusta recibir críticas. “No me gusta que me critiquen, pero menos me gusta cuando tienen razón”, dijo, según consignó El País.

Minutos después del acto en el que dio un discurso, Lacalle aseguró que con el nuevo mecanismo de fijación de tarifas, aprobado en la ley de urgente consideración y que tiene como referencia el Precio de Paridad de Importación (PPI) relevado mensualmente por la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea), “quedó demostrado dónde está todo”.

La iniciativa apunta a darle “transparencia a los precios” y eliminar la “discrecionalidad fiscal” a la hora de fijarlos, defiende el gobierno. En ese sentido, profundizó Lacalle, “lo que se hizo fue transparentar y sincerar qué es lo que se paga con el combustible; se paga el crudo, se pagan los impuestos y el famoso X de Ancap, (que suman) los $ 3 (por litro)”.

Ante los señalamientos y el malestar por los recientes aumentos en los precios de los combustibles expresados por el Frente Amplio, Lacalle Pou respondió que “ahora se sacan el lazo con la pezuña” –en referencia a que la oposición votó los artículos vinculados al nuevo mecanismo en el Parlamento y ahora pretende derogarlos– y dijo que obtuvo el “consenso” del resto del sistema político para impulsarlo. “Todos los partidos estuvieron de acuerdo”, indicó.

Basado en cálculos del equipo del Ministerio de Economía y Finanzas, agregó que, de no subir las tarifas, Ancap perdería cerca de US$ 60 millones a diciembre; descartó, a su vez, que el aumento impacte en la inflación. Y agregó: “Si es por costo político, no me hubiera dedicado a esto”.