Lacalle confirmó a Bustillo como canciller y prefirió el silencio sobre la salida de Talvi

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, anunció este jueves que el embajador en España, Francisco Bustillo, será el sucesor de Ernesto Talvi al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Lacalle Pou confirmó la información, que ya había trascendido de forma extraoficial, durante una conferencia de prensa realizada luego de la cumbre virtual del Mercosur en la que Uruguay asumió la presidencia pro tempore del bloque.

El mandatario estuvo acompañado por la vicecanciller Carolina Ache y el director general de Secretaría de la Cancillería, Diego Escuder.

Bustillo llegará a Montevideo el fin de semana y asumirá el lunes en el cargo de forma virtual, ya que deberá permanecer una semana en cuarentena. Un escribano irá a su casa para hacerlo firmar la designación.

Lacalle Pou dijo que tenía "el mejor" concepto personal de Talvi, pero que en su salida se entremezclaban cuestiones "personales y políticas", y que acerca de estas últimas creía que su "mejor aporte" era mantenerse en silencio. "Hablo cuando creo que tengo que hablar y otras tantas callo cuando creo que tengo que callar. Ese es mi mejor aporte", expresó.

El presidente también se refirió a la situación interna de la coalición de gobierno, y señaló que no dudaba acerca de la estabilidad. "Las relaciones humanas y las relaciones políticas no están ajenas a tensiones. El tema es cómo se resuelven las tensiones. No me cabe la menor duda que no va a ser la última tensión, ojalá sean las menos. Las hemos resuelto bien, sino se los diría, les hablo con la verdad", enfatizó.

El perfil de Bustillo

Tiene 60 años, es diplomático de carrera y un hombre de confianza de Lacalle Pou, con quien lo une una amistad. La noche del balotaje estuvo en la casa de sus padres, Luis Alberto Lacalle Herrera y Julia Pou, y al día siguiente fue una de las personas que almorzó con el actual presidente en el restorán Fellini en Pocitos.

Fue embajador en Argentina entre 2005 y 2010, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. En esa época cosechó una amistad con Alberto Fernández, el actual presidente de Argentina, que por entonces era jefe de gabinete de Néstor Kirchner.

La amistad entre ambos es tal que en setiembre de 2019, cuando Fernández era candidato, se hospedó en su residencia en Madrid en lugar de alojarse en un hotel, durante una gira de campaña por España.

En la transición, Lacalle Pou pensó en designarlo nuevamente en Buenos Aires, aunque finalmente optó por que continúe en Madrid.

Entre 2010 y 2012, Bustillo fue jefe de gabinete del entonces canciller Luis Almagro, durante el gobierno de José Mujica, y en ese período también presidió la delegación uruguaya la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP).