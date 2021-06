Lacalle Pou defendió junio sin más restricciones y FA consideró reunión como "fracaso"

Fabián Cambiaso.

El máximo número de camas de CTI ocupadas en la historia del Uruguay. El máximo número de camas ocupadas por una sola causa. El mayor número de ingresos a un CTI en un día. Récord de casos activos y un promedio de 50 muertos por día en los últimos dos meses.

Ese fue el planteo con que este miércoles el Frente Amplio inició la reunión con el presidente Luis Lacalle Pou en la Torre Ejecutiva, al reclamarle una vez más que, en estas circunstancias de “tragedia nacional”, tome medidas para restringir drásticamente la movilidad ciudadana y así “evitar muertes que son evitables”.

El presidente recibió durante dos horas en el piso 11 del edificio ubicado en Plaza Independencia a los senadores que conforman la Comisión de Seguimiento de la Situación de Emergencia Sanitaria Generada por el Covid-19, integrada por todos los partidos políticos, para conversar sobre la gestión de la pandemia.

Fue una conversación a la que la oposición llegó con escasas expectativas. Lacalle Pou había adelantado el martes parte de su respuesta a los planteos del Frente Amplio durante una entrevista con Subrayado de Canal 10 en la que descartó de plano tomar más medidas para reducir la movilidad.

En la reunión de este miércoles, el presidente ratificó su postura y dijo estar convencido de que las soluciones no pasan por establecer mayores restricciones. “No siento" que restringiendo la movilidad "se vayan a obtener resultados”, dijo el mandatario según confiaron a El Observador participantes del encuentro.

En su visión, y así lo expuso en el encuentro, las restricciones no servirían para bajar los contagios y, además, apuntó que la única manera de aplicarlo sería a través de la fuerza pública.

Así, el mandatario ratificó la estrategia del gobierno: apostar a los resultados de la vacunación a corto plazo, algo que Lacalle prevé en “pocas semanas”.

Lo que el Frente Amplio le planteó al presidente fue “volver a marzo de 2020”. Para el senador Oscar Andrade se trata de un planteo de “sentido común” si se considera que, en ese tiempo, había "apenas un muerto por coronarivus, 290 casos activos y 12 personas en el CTI”.

Las restricciones a la movilidad reclamadas deberían ir acompañadas, según la oposición, de un subsidio “perfectamente asumible” para los sectores afectados, que en la oposición estimaron en 0,3% del PBI. Las restricciones estarían vigentes por tres meses y el objetivo ahora sería “blindar junio”.

Ante la insistencia de la oposición, Lacalle Pou lanzó un desafío. “¿Ustedes están por cerrar las ferias? ¿Me acompañarían a Tristán Narvaja o a Piedras Blancas a reprimir a la gente? Yo no voy a reprimir a la gente que sale a trabajar”, zanjó.

Campaña y siete medidas

Mientras tanto, la exhortación es que todos los uruguayos tomen con la mayor responsabilidad la situación actual. En ese sentido, el presidente dijo estar dispuesto a encabezar una campaña pública, en la que todo el sistema político estimule a la ciudadanía a adoptar mayores cuidados.

El Frente Amplio rechazó sumarse. Para la oposición, no puede haber una exhortación a “quedarse en casa” si no existe como contrapartida una compensación económica.

La postura de Lacalle Pou fue ratificada luego de la reunión por el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos.

“A lo que no se quiere llegar es a disponer de medidas que no se puedan controlar. Acá no se quiere llegar al punto de reprimir, algo que parece que algunos desean”, dijo.

Para Manini Ríos, la prioridad es asegurar el empleo a quienes quieren trabajar. Por eso, insistió ante Lacalle Pou con su propuesta de crear otros 15.000 jornales solidarios.

A lo que sí se comprometió Lacalle es a implementar siete medidas que había propuesto el Frente Amplio.

Tomando la lista que presentó la oposición, el presidente comenzó a enumerar: se aumentará la fiscalización del cumplimiento de los protocolos sanitarios en los lugares de trabajo, habrá incrementos en los subsidios por desempleo, y se aumentará el apoyo económico a las pequeñas y medianas empresas.

También se convocará al Consejo Superior Tripartito, en el que trabajadores y empresarios podrán acordar el adelantamiento de las licencias, tal como sucedió el año pasado.

Por otra parte, confirmó un plan especial de vacunación para mujeres embarazadas con la vacuna de Pfizer, y un subsidio a las embarazadas con comorbilidades.

Antes de retirarse de Torre Ejecutiva, Andrade advirtió ante de los medios un “fracaso rotundo”, ya que la reunión exhibió diferencias “imposibles de saldar”. En eso coincidió su colega Mario Bergara, que aseguró que el resultado del encuentro fue “decepcionante”.

La Comisión de Seguimiento se reunirá el martes para definir si prorroga su plazo de actuación. El Frente Amplio definirá el lunes si sigue integrándola.