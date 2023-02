Lacalle Pou en la previa a anuncio sobre IASS e IRPF: "Es la primera vez que veo que gente se queja por rebaja de impuestos"

El presidente Luis Lacalle Pou se refirió a las críticas de algunos dirigentes del Frente Amplio (FA) sobre el anuncio que hará el 2 de marzo ante la Asamblea General, donde se prevé que anuncie una rebaja de los impuestos IRPF e IASS.

"¿Se acuerdan de María Elena Walsh? El mundo del revés", ironizó el mandatario y aseguró que es la "primera vez en la historia" que ve a "gente que se queja de que se bajan impuestos".

Citando al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, Lacalle Pou dijo que la oposición se queja de "bajar impuestos" que "ellos mismos crearon".

También fue consultado sobre la opinión de economistas que se manifestaron en contra de la conveniencia de rebajar estos impuestos. "Siempre hay que respetarlas, no las comparto en absolutamente nada. Muchos de estos economistas dijeron que era imposible llevar adelante el programa de gobierno de la coalición si no aumentábamos impuestos", argumentó el mandatario.

"Me llama poderosamente la atención que no le quiera dejar un peso más al laburante o al asalariado en el bolsillo. Critican sobre lo que no saben, es medio dantesco", resumió en una rueda de prensa consignada por Telemundo desde Río Negro.