Lacalle Pou en Qatar: se reunió con empresarios para establecer alianzas comerciales

El mandatario manifestó que Uruguay brindará incentivos de inversión a los empresarios que se acerquen y deseen establecer alianzas a largo plazo. El presidente considero que nuestro país y Qatar tienen un interés común en impulsar el sector de la seguridad alimentaria y afirmó que existen importantes oportunidades en este sector.

La reunión se llevó a cabo en el hotel Doha Sheraton y también participó Mohammed bin Towar Al Kuwari, Primer Vicepresidente de la Cámara de Qatar, y varios empresarios, según recoge la agencia de noticias estatal.

President of the Oriental Republic of Uruguay affirmed his country's keenness to enhance economic cooperation with the State of Qatar and establish long-term commercial partnerships with it, thanks to the capabilities of the two countries. #QNA https://t.co/DNAcjKueHZ pic.twitter.com/WKdeCJWXxD