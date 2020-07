Lacalle Pou: hay preocupación por focos de coronavirus pero no hay marcha atrás

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo que "no se pretende desandar ninguna de las actividades" de reapertura, pese a los recientes brotes de coronavirus, como el que afectó al sanatorio de la Médica Uruguaya, un foco que tiene actualmente al menos a 61 contagiados.

"No amerita. La conversación de hoy no es para generar alarma. No hay marcha atrás por estos focos", dijo el presidente en conferencia de prensa este martes, refiriéndose también los focos de las últimas semanas en Rivera y Treinta y Tres.

Lacalle Pou también criticó que "en Montevideo hay muchísima gente que no está cumpliendo" y anunció que el gobierno aplicará multas a aquellos que organicen fiestas nocturnas.

"A la barra joven: no se pueden hacer fiestas. (...) Vamos a ser muy contundentes y muy firmes con esto. Vamos a inspeccionar y a multar, porque esto atenta contra todas las medidas sanitarias", dijo, agregó: "El que anda sin tapabocas es por desidia o por egoísmo".

El mandatario también anunció que se hisoparán a todos los pacientes que se internen en instituciones de salud de Montevideo y Canelones, como forma de controlar posibles nuevos focos en las centros hospitalarios.

Para atender el riesgo que implica el ingreso de extranjeros, el presidente anunció que en la frontera se expedirán visados que acrediten que la persona no está contagiada.

Respecto a los sectores de la sociedad que todavía no cuentan con protocolos sanitarias para iniciar el proceso de reapertura, Lacalle Pou pidió "disculpas" por la tardanza.