Lacalle Pou liderará Consejo de Ministros tras Carnaval y ante la llegada "inminente" de vacunas

El presidente Luis Lacalle Pou reunirá a sus ministros este lunes en la tarde para analizar el curso de la emergencia sanitaria en el país y evaluar nuevas medidas sobre la mesa, ante una llegada "inminente" de las primeras vacunas. El Consejo de Ministros tendrá lugar a las 17.30 en el piso 11 de Torre Ejecutiva, horas después de que el mandatario asista a la inauguración del nuevo mercado de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) junto a otros jerarcas.

"Vamos a evaluar hasta el 21, fin del Carnaval largo por decirlo de alguna manera, y ahí tendremos algún tipo más de evaluación. Sobre las medidas, depende. No sabemos si permanecen las que están, si hay un margen para aflojar, o, ojalá que no pase, apretar un poquito más", había adelantado Lacalle Pou en conferencia de prensa el jueves 11.

El viernes pasado el gobierno extendió por 30 días más la limitación al derecho de reunión establecido por ley a mediados de diciembre, luego de que el ministro del Interior Jorge Larrañaga se reuniera con el prosecretario Rodrigo Ferrés para solicitarle la prórroga. "Resulta imprescindible prorrogar la limitación legal, por razones de salud pública, al derecho de reunión consagrado por el artículo 38 de la Constitución", dice el decreto publicado el viernes, mismo día en que vencía el plazo inicial de 60 días estipulado por la norma, que otorgó la posibilidad de una única extensión por otro mes.

Una de las perillas a evaluar por el gobierno será la habilitación de los deportes de contacto bajo techo y el uso de vestuarios, a solucitud del secretario nacional de Deporte, Sebastián Bauzá. "Si no se vuelve a los protocolos de antes, no puede empezar la liga de básquet el 1° de marzo, porque sin vestuarios no hay liga", planteó el jerarca a El Observador.

Bauzá sostuvo que el inicio de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) es una preocupación para la Secretaría Nacional del Deporte (SND), porque "no es posible jugar la LUB en burbuja", en referencia a un sistema de concentración de los equipos en un espacio común. Argumentó que "el costo es imposible" y que "los jugadores no son 100% profesionales, por lo que no pueden estar 3 meses metidos en un hotel".

El 16 de diciembre Lacalle Pou informó que se permitía la reanudación de "la actividad de los gimnasios en lugares cerrados con un aforo del 30% y un máximo de permanencia de una hora”, con la aclaración del ministro Daniel Salinas de que se mantenía vigente la prohibición del uso de vestuarios.

"Inminente"

La reunión se da ante la llegada "inminente" de las primeras vacunas al país. Así —con esa misma palabra— lo expresaron autoridades de la salud a las mutualistas en una reunión mantenida el viernes pasado, según informó Carlos Cardoso, presidente de la Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (Conaiamc), a El Observador.

Semanas atrás el Ministerio de Salud Pública (MSP) había solicitado a las prestadoras que tuvieran preparados los vacunatorios para el lunes 22 de febrero. "Durante todo este tiempo lo que se hizo directamente fue organizar toda la cuestión práctica, para que cada vacunatorio tenga las condiciones necesarias", señaló Cardoso, tales como la adecuación de horarios –las jornadas serán de las 8 a las 22– y capacitación de personal de enfermería.

En esta nueva instancia de diálogo con la cartera se configuró un grupo de alrededor de 18 personas que estén pendientes las 24 horas de las diversas casuísticas que puedan surgir con la inoculación en todo el país, así como también se acordó la distribución de insumos como jeringas y alcohol.

En la reunión, el MSP sostuvo que las primeras dosis serán para el personal de la salud, pero que quizás no lleguen las suficientes para cubrir la totalidad de ese grupo en una primera tanda. Sin embargo, el orden puede cambiar porque el gobierno prevé que las primeras en llegar serán las del laboratorio chino Sinovac. En ese escenario, el plan de vacunación cambiará la prioridad y los primeros en vacunarse serán los trabajadores esenciales, que incluye a los docentes, policías, bomberos y militares, informó Telemundo.

El sábado se registró la cifra más alta de contagios desde el 23 de enero, con 790 casos positivos de covid-19, que configuró además el cuarto día consecutivo con aumento en el reporte diario. El departamento de Rivera se sumó así al de Durazno en la zona roja según el índice de Harvard, con más de 25 infectados cada 100 mil personas en el promedio semanal.

El Consejo de Ministros se da además en la semana previa a la comparecencia del presidente Luis Lacalle Pou ante la Asamblea General del Parlamento, prevista para el 1° de marzo en que cumpla un año desde asumido el mandato. Los partidos oficialistas de Cabildo Abierto, Colorado e Independiente realizaron en los últimos días distintas sugerencias de apoyos económicos. Este lunes algunos miembros del gabinete prevén llevar planteos de posibles medidas, pero los consultados por El Observador dijeron que no está previsto abrir en esa instancia una discusión sobre la política económica.