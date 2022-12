Lacalle Pou pidió a ministros que los “nubarrones” no oculten las “cosas buenas” del gobierno

Con un discurso que funcionó como balance, pero también como motivación para el 2023, el presidente Luis Lacalle Pou despidió el año junto a los ministros y subsecretarios en una reunión del gabinete que fue más larga de lo habitual y que estuvo centrada en destacar las “cosas buenas” que hizo el gobierno con un pedido específico de que estas no se vean ocultadas por algunos “nubarrones”.

Según contaron a El Observador participantes del encuentro, el mandatario dijo estar tranquilo por lo actuado e hizo un racconto de diferentes hitos que logró el oficialismo en el año, como la victoria en el referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), la emisión de bonos verdes, las negociaciones comerciales en busca de mayor apertura, la transformación educativa y la reforma de la seguridad social.

Uno de los puntos que mencionó fue que la economía crecerá 5,1% en 2022, una cifra que está 0,3% por encima de lo proyectado en la última Rendición de Cuentas. Dado que se mantiene la proyección de crecimiento de 3% para 2023, el presidente anunciará en marzo –en su discurso ante el Parlamento– la rebaja del IRPF y el IASS, un compromiso que asumió cuando rindió cuentas ante el Poder Legislativo este año.

En este sentido, defendió la mejora en el déficit fiscal, dijo que en el mundo había habido crisis energéticas a partir de la guerra entre Rusia y Ucrania, algo que Uruguay no tuvo, y manifestó que pese a esta situación los precios de los combustibles no tuvieron crecimientos abruptos, algo que mostraba que no estaban queriendo hacer caja con ellos.

Inés Guimaraens

Lacalle Pou pidió que "nubarrones" no oculten "cosas buenas"

También enfatizó que hay récord de inversiones en rutas y la aprobación del proyecto Neptuno, una iniciativa privada para construir una toma de agua en el Río de la Plata.

Dentro del racconto de aspectos positivos, el ministro de Turismo, Tabaré Viera, señaló que las cifras tienden a igualar los números registrados en 2019 cuando ingresaron más de 3,2 millones de turistas.

Al recordar estas concreciones, el presidente planteó que los “nubarrones” coyunturales –como los casos del pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset o el encarcelamiento al exjefe del Servicio de Seguridad Presidencial, Alejandro Astesiano– no podían ocultar estos hechos que han mejorado la calidad de vida de la población.

En este sentido, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, calificó de “lamentable” el rol que está ejerciendo el Frente Amplio como oposición y señaló que no le parecía serio que estuvieran diciendo que se afectaba la institucionalidad cuando en anteriores gobiernos hubo jerarcas procesados por corrupción y un vicepresidente renunció.

"Decir, por ejemplo, que desde que volvimos a la democracia esta es la situación más grave desde el punto de vista institucional es una barbaridad. Cuando ellos tuvieron un vicepresidente que renunció por corrupto. Si eso no es afectación de la institucionalidad...", dijo luego del encuentro en rueda de prensa.

Sin mencionar a la izquierda, Lacalle Pou subrayó que todas las cosas malas que se habían pronosticado durante la campaña contra la LUC no se están cumpliendo.

A su vez, el ministro de Defensa, Javier Gacía, hizo una lectura política en la que mencionó que había que intentar instalar temas positivos y no solo combatir el “relato” que estaba promoviendo la oposición.

Un sentimiento en común dentro del gabinete es que deben mejorar la comunicación porque hay temas que no tienen el destaque suficiente y constituyen logros que pasan desapercibidos.

Durante su análisis, Lacalle Pou dijo que el gobierno había tenido un “muy buen año” aunque él “no tanto” y que se arrepentía “todos los días” de algunas decisiones que tomó, en referencia a Astesiano.

Pese a ese sentimiento, destacó que al terminar el tercer año es el presidente con la mayor aprobación desde el retorno de la democracia. Para hacer esta afirmación, Lacalle Pou se apoya en una encuesta de Equipos presentada a principios de diciembre que dio cuenta que un 48% aprueba su gestión mientras que 33% la desaprueba. La cifra es la más baja desde que inició el gobierno pero está seis puntos por encima de la que registraron Tabaré Vázquez en su primera administración y José Mujica, ya que ambos tenían 42% de aprobación.

En 2023, el gabinete definió como prioritarias la recuperación del salario, la generación del empleo y la atención de las personas más vulnerables.