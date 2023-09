Lacalle Pou reflexionó sobre la adicción a las drogas y jugó al ping pong en una inauguración en Florida

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, participó de la inauguración de un centro de modalidad diurna para personas con uso problemático de drogas en Florida.

El mandatario dio un discurso donde reflexionó sobre las oportunidades que ha tenido una persona y cómo llegó a tener un problema de adicción. Por lo tanto, planteó hablar de "persona que tiene un consumo problemático" y no de "adicto".

Luego, se tomó el tiempo para jugar al ping pong, como lo registró Telemundo.

Durante el recorrido, Lacalle se tomó un tiempo para jugar al ping pong bajo la mirada de varios espectadores que estuvieron atentos a su desempeño. pic.twitter.com/7d5hrYMXnj — Telemundo (@TelemundoUY) September 27, 2023

"Todo el mundo merece una segunda oportunidad"

El presidente comenzó su discurso aprovechando la sensación de "calorcito" que había al sol en la tarde, pero de "frío" bajo la "sombra", para señalar "cómo, con estar ubicado en un lugar u otro, puede cambiar sustancialmente lo que uno siente, ese calor que uno necesita siempre, pero sobre todo en determinadas circunstancias".

"Yo, hasta el cansancio, me lo repito y se lo repito a mi equipo: todo el mundo merece una segunda oportunidad", aseguró.

Para Lacalle Pou la posibilidad que tenga una "persona de acceder a un lugar como estos o no, es la posibilidad de salud y libertad". "Es un tema vital porque es una destrucción del individuo que empieza por lo anímico, por lo psicológico, por lo físico, por su entorno y a veces con su vida. Y por eso, estas instancias desde lo público son muy importantes. Porque la peregrinación que hacen la familia para que puedan tener una atención, y discúlpenme los padres, pero por lo general las madres, que van a rascar (dinero) de cualquier lado", continuó el presidente.

Cuenta de Twitter de Luis Lacalle Pou

El presidente durante su discurso en la tarde

Además, se refirió a las palabras que se usan para referirse a personas en situaciones de delincuencia o adicción.

"Como todo lo que uno sabe en la vida, lo aprendió por observación o lo aprendió por atención al escuchar. Yo recuerdo hace muchos años, siendo un joven diputado, y cuando hablaba del delito decía 'los delincuentes'. Era una muletilla. Y un día me llamó un amigo mío, adicto en recuperación, tipo muy inteligente, y me dijo: 'Luis, te vengo escuchando seguido y te quiero simplemente hacer un aporte desde lo que yo he sufrido y padecido. Tratá de no decir delincuente, tratá de decir una persona que comete delitos'. Quizás en ese momento no terminé de darle toda la dimensión a lo que me quería decir. Ahora, trasladado al consumo de drogas, es una persona que tiene un consumo problemático o que tiene una adicción. Y no es caprichosa esa observación que me decía este amigo, porque una cosa es la acción de consumir drogas y todo lo posterior y una cosa es la persona", sostuvo Lacalle Pou.

"Por eso la preocupación es sobre lo que uno siente, lo que uno tiene y lo que uno le falta, las carencias. Porque cada uno de nosotros es un individuo totalmente independiente y no sabemos cuáles son nuestras carencias. Quizá tengamos un patrón de conductas parecidos como consecuencia, pero no lo que nos hace tener este tipo de problema", dijo el presidente.

El objetivo del centro

Según la web de Presidencia, el objetivo del centro "ubicado en la calle Lazaeta 1230 casi Heber Usher, en la ciudad de Florida, es brindar información, atención, diagnóstico y derivación oportuna a personas afectadas por uso problemático de sustancias psicoactivas. La concreción del centro en modalidad diurna, bajo la órbita del Ciudadela Florida, es una iniciativa de la Red Nacional de Atención en Drogas (Renadro), mediante un acuerdo interinstitucional con la intendencia departamental".

El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, informó que el ministerio ofrecerá en ese espacio programas del Instituto Nacional de la Juventud (INJU) y se crearán cupos, de trabajo protegido, dentro del Programa Accesos, para personas vinculadas al centro.