Lacalle Pou: “Si Toma fuera un funcionario de confianza no estaba más en el cargo”

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, colocó una ofrenda floral a los pies del mausoleo al general José Gervasio Artigas, con motivo del 170° aniversario de su fallecimiento.

Luego, habló con los periodistas en rueda de prensa y se refirió a la situación del exsecretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, quien es investigado para determinar si las misiones oficiales que realizó a Roma (Italia) en 2019 junto con una contadora del gobierno estuvieron debidamente justificadas.

“Si fuera un funcionario de confianza, Toma no estaba más en el cargo”, expresó Lacalle Pou ante la consulta de los periodistas. “Es un funcionario público, por lo que para destituirlo hay una investigación administrativa, ya no solo se requiere la voluntad del Poder Ejecutivo”, agregó.

—¿No le tiene confianza?

—Personal, no.

Toma es uno de los dos fiscales de gobierno que existen. Ese rol suele pasar inadvertido para la mayoría de la población, aunque su intervención, con quien asesora al gobierno –que no es vinculante–, ha terminado siendo clave a la hora de zanjar asuntos en los que existe controversia.

Para que un fiscal de gobierno cese en el cargo debe renunciar, llegar a los 70 años –momento en el que queda obligado a retirarse (Toma cumple 70 en 2022)– o ser sometido a sumario. Por ese motivo, Presidencia inició una investigación administrativa, paso previo al sumario.

Lacalle Pou también se refirió a las críticas de José Mujica a Laura Raffo, la candidata de la coalición en Montevideo, y dijo que algunas personas “impunemente” banalizan y relativizan todas las conductas. “Entre otras cosas, el 1° de marzo no solo hubo un cambio de gobierno, de orientación económica sino también eso. Pasan a gobernar los que no insultan, agravian y hacen de la excelencia un camino. No relativizamos nada, la gente está cansada del insulto y agravio constante”, señaló.

El presidente dijo que solicitó información acerca de la situación de Luis González Machado, el presidente de la Junasa, quien ha sido señalado por pertenecer a una empresa privada vinculada a la salud. El caso es similar al de Nicolás Chiesa, el director de la Granja, que terminó renunciando a la actividad privada.

Acerca del juicio internacional que inició la panameña Larah por el cierre de Pluna, y que asciende a US$ 800 millones, Lacalle Pou recordó la frase de Danilo Astori de “lo que empieza bien termina bien” y dijo que en este caso había sido todo lo contrario. “Lo que empezó mal y a oscuras, terminó mal”.

"Preocupación" por Rivera

Acerca de los brotes en Rivera, el mandatario dijo que había “preocupación” por la falta de cuidados de algunos ciudadanos y la llegada de muchos turistas del lado brasileño que vienen por fuera de la ciudad.

“Había un acuerdo con Brasil de no dejar entrar turistas a la zona binacional, Brasil levantó esa restricción que genera un efecto positivo en comercios de frontera pero al mismo tiempo cuidar el equilibrio. Hemos estado hablando con autoridades locales, tratando de solucionarlo. Si no hay situación hablaremos con Cancillería o el propio Bolsonaro”, subrayó.

Por último, dijo que por el momento no se está pensando en cerrar los free shops y que “puede llegar” a pasar que la frontera con Brasil para la temporada de verano no se abra. “La temporada turística afecta a miles de uruguayos, y si no tienen un verano que medianamente les vaya bien van a tener un invierno muy complicado. Entre esos dos factores estamos analizando, si se autoriza, quiénes y en qué condiciones. Estamos en contacto con GACH y MSP para buscarle la forma y que la temporada pueda no ser exclusiva de turismo interno”.