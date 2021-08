Lacalle Pou sobre Cardoso: su explicación es "jurídicamente válida" y "no se aparta de la ley"

El presidente Luis Lacalle Pou se refirió a la polémica sobre las compras directas del Ministerio de Turismo y dijo que la explicación que le dio el ministro Germán Cardoso "es jurídicamente válida".

"Hoy el ministro de Turismo me pidió una reunión, me trajo el expediente, me lo trajo subrayado. La explicación que me da es jurídicamente válida que no se aparta de la ley", aseguró el mandatario en declaraciones a la prensa este martes.

"Insisto: lo que está en el expediente obedece a términos legales de memoria. El procedimiento que siempre se usa para las compras de publicidad son proveedores históricos del Ministerio de Turismo", agregó. El presidente participó este martes de una muestra sobre Manuel Espínola Gómez en el Museo de Artes Visuales.

Consultado acerca del impacto que tuvo en la interna del gobierno los cuestionamientos a su ministro, Lacalle Pou respondió: "Cuando hay este tipo de ruidos siempre genera una distorsión. Me parece correcto cuando un ministro entiende que debe dar su punto de vista, me mostró el expediente. Según consta del expediente que yo vi hoy, se siguen los pasos como se hace con una empresa de publicidad que trabaja con el ministerio. Sobre el resto, escapa a mis conocimientos, (son) temas partidarios".

Lacalle Pou dijo estar limitado por entender que el trasfondo del tema responde a temas políticos. "Más no puedo opinar sobre una diferencia políticopartidaria en el seno de un partido político (en referencia al Colorado), al presidente no le corresponde. Uno tiene que opinar con lo que conoce, con lo que sabe y con lo que tiene a su alcance", subrayó.