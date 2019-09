Lacalle Pou, sobre críticas de Talvi por debate: "Está en todo su derecho de quejarse"

El candidato nacionalista, Luis Lacalle Pou, dijo que el candidato colorado, Ernesto Talvi, "está en todo su derecho de quejarse" por quedar excluido en el debate que tendrá lugar este 1° de octubre entre el presidenciable blanco y Daniel Martínez.

"¿Se acuerdan del debate Vázquez y Sanguinetti? Estoy hablando del 94' (...). Eran debates entre dos. Yo ya dije: yo quiero debatir con el gobierno, porque es el gobierno que queremos sustituir, es el gobierno que queremos cambiar", sostuvo Lacalle Pou este martes en Cerro Chato, en una rueda de prensa.

Talvi había denunciado este lunes a los medios de comunicación de ser "socios" de una "proscripción", al no promover para el encuentro la participación de más aspirantes a la Presidencia.

"Es injusto, es inaceptable, es malsano para nuestra democracia. Es una grave injusticia", denunció el líder de Ciudadanos, que apuntó contra los canales privados (4, 10 y 12), así como los medios públicos (Radio Uruguay y Televisión Nacional) y la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) –aunque omitió al semanario Búsqueda, quien también organiza el encuentro.

Para el colorado, esta "no es la forma" de "conducir el proceso democrático" y apuntó que los medios "son un servicio público" que debería "promover el fair play (juego justo)". De esta manera, Talvi le pidió a los organizadores que "reconsideren" la organización y sugirió que se adoptaran criterios para que el debate fuera, por lo menos, con aspirantes a la Presidencia de los partidos con representación en la Cámara de Senadores.

"Tengo una buena relación personal con todos los candidatos de la oposición. La tengo con Ernesto, aunque en algunas cosas no estamos 100% de acuerdo y me voy a manejar estos días con mucha prudencia y con mucha paciencia con todo el mundo y sobre todo con los futuros cooperantes de gobierno", dijo el candidato blanco.

El conflicto por el debate tiene varias semanas. Cuando se conoció la intención que tenían Lacalle Pou y Martínez de debatir, Talvi los había acusado a ambos de ignorarlo.

A fines de agosto, el economista afirmó en Twitter que Martínez y Lacalle se preferían "entre sí" para debatir. "Uno comparece como campeón del gobierno y el otro como autodesignado jefe de la oposición. Ambos simulan que no existimos. Uno de los dos se está sobreestimando. O quizás ambos", escribió el líder de Ciudadanos.

Ahora advirtió que sus pares "no quieren admitir que haya otros atriles". "Los medios no tienen inconveniente alguno –tenemos confirmación escrita– de que haya más atriles. Pero, en la medida en la que acepten que Lacalle y Martínez debatan solos, estarán flechando la cancha. Decidiendo la elección. No es el rol que deben tener los medios", dijo Talvi.