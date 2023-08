Lacalle Pou sobre la coalición: "Lo ideal es tener una mayoría hasta el último día de gobierno"

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se refirió a la reciente tensión que se originó a la interna de la coalición de gobierno por la Rendición de Cuentas –que finalmente fue aprobada en general con los votos de Cabildo Abierto– y aseguró que "lo ideal" es llegar al final del período con la mayoría parlamentaria.

"Lo ideal es tener una mayoría hasta el último día de gobierno. Lo ideal es de alguna manera que esa mayoría se sostenga para futuros procesos electorales, (pero) eso a mí ya no me corresponde", dijo el mandatario en una rueda de prensa desde Salto, ya que se inauguró en el municipio de Mataojo la conexión a la red de UTE y se entregó una ambulancia para la policlínica de Pueblo Fernández.

El presidente también recordó que la coalición de gobierno nació con "una partida de defunción" y dijo que los detractores afirmaban que no se iban a poder votar leyes como la del Presupuesto Nacional, la de Urgente Consideración, la reforma jubilatoria, entre otras. "Todos esos escollos la coalición fue sorteando", destacó.

"¿Por qué? Porque no somos rígidos, porque no estamos apretados. Somos partidos distintos y al tener matices hay que dejar cierta libertad para que cada partido exprese lo que piensa cumpliendo los compromisos que con otros cuatro partidos se comprometieron con la población. Es la forma de que funcione. No tengo la bola de cristal. Veremos en qué cumple cada uno y hasta dónde decidimos llegar", apuntó.

Las elecciones PASO en Argentina

Lacalle Pou también fue consultado sobre las recientes PASO en Argentina, donde el candidato Javier Milei fue la revelación, al ser el más votado de manera individual con 30%.

"No opino, no me corresponde opinar. Son los argentinos que eligen a su gobierno. A mí hay una frase que me ha guiado durante muchos años (...) Los países no tienen ni amigos permanentes ni enemigos permanentes", insistió.

Aunque agregó: "A mí me sirve cualquier presidente de cualquier país que entienda y que confluya con los intereses de los uruguayos".