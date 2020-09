Lacalle Pou, sobre peajes en la perimetral: “No soy partidario”

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo este martes que no es partidario de instalar peajes en el anillo perimetral de la ruta nº 102 que va desde Colonia Nicolich hasta la zona de Melilla, una propuesta que fue presentada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

En una rueda de prensa realizada en Rocha, Lacalle Pou se refirió a la posible instalación de peajes en distintas rutas y específicamente en el anillo perimetral.

“Depende de dónde y para qué, si es para recaudar, no. Un peaje para recaudar no es lógico. Si hay mañana una obra en una ruta, o una mejora de una ruta, ahí se entiende. Si me están preguntando por la perimetral, yo en principio no soy partidario”, expresó.

El jueves 10 de setiembre, al asistir a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, el ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, había dicho que estaban estudiando una iniciativa privada para hacer “soluciones elevadas” o un “pase longitudinal en el anillo perimetral” para evitar los semáforos y llegar a la ruta nº 1.

“Estamos estudiando una iniciativa. Eso implica peajes de $ 20. Lo tenemos que hablar con el intendente de Canelones; ya lo hablé con las actuales autoridades de la Intendencia de Montevideo que están de acuerdo porque piden que el camino Pérez vaya por detrás”, contó.

El ministro manifestó que la iniciativa implicaba “cuatro o cinco peajes de $ 20 a lo largo de todo el anillo” y que la proyección del MTOP era tener 15 nuevos en todo el país.

“Peajes de pequeño monto, de $ 20 –es, a veces, una propina que se deja–, no parece ser oneroso para arribar a soluciones que puedan incluso hacer la conexión con la ruta nº 1, para mí el cierre del anillo perimetral. Sí, estoy pensando en más peajes; que quede clarísimo”, agregó Heber.

El ministro dijo que buscarían rutas alternativas y con la automatización por medio de internet “se podrá justificar rápidamente para no agregar costos a la gente que viva en la zona, como se está haciendo actualmente”.