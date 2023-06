Lacalle Pou tras falta de apoyo de Cabildo Abierto a Heber en la interpelación: "No voy a entrar en chiquitas"

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, evitó opinar sobre la falta de apoyo que mostró Cabildo Abierto, socio de la coalición de gobierno, a la gestión del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, interpelado este miércoles por el Frente Amplio (FA).

La interpelación, que duró más de 24 horas, terminó sin una moción de apoyo aprobada por la mayoría del oficialismo y una propuesta por Cabildo Abierto para la que el FA dio su apoyo y que establece críticas a la gestión de Heber.

Consultado sobre la postura de los liderados por Guido Manini Ríos, el presidente respondió: "Yo separo claramente las políticas de gobierno de los estados de ánimo. Punto final".

Así lo dijo en una rueda de prensa en Río Negro, departamento al que viajó para inaugurar viviendas. Ante la repregunta de si estaba molesto con la actitud de Cabildo Abierto, el mandatario dijo que no iba a entrar en el tema. "Me conocen a esta altura, no voy a entrar en chiquitas", zanjó.

Sí reconoció que la falta de apoyo mayoritaria al ministro es un "escenario nuevo", pero los que lo deben explicar "son otros".

"Es una instancia del Parlamento que esperemos que el ministro la supere", dijo respecto a la nueva sesión que deberá ser convocada para tratar el tema.

"Entiendo que vende, mi madre siempre decía que 'vende más cuando un hombre muerde a un perro que cuando un perro muerde a un hombre' O sea, vende más cuando no están los votos que cuando están los votos", afirmó.

Sobre la situación de violencia e inseguridad, el presidente insistió en que no está conforme con los resultados. "¿Estamos conformes con los resultados en seguridad pública? Me han escuchado decenas de veces decir que no. Mientras que existan actos violentos en nuestro país no vamos a estar conformes porque no toleramos que la violencia sea una manera de relacionamiento entre los uruguayos. ¿Estamos mucho mejor que hace años? Sí. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas", aseguró.

Lacalle Pou reconoció que hay un "problema con los homicidios". "Quiero una vez más decir algo que criticaba muchísimo cuando era oposición: no puedo clasificar delitos de primera o de segunda. Un homicidio y un ajuste de cuentas. Lo que sí ha descendido notoriamente son los homicidios cometidos por una rapiña, un hurto y ha crecido enormemente los homicidios de enfrentamientos o en todo este sistema del narcotráfico que el gobierno ha combatido como nunca".