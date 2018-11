Lacalle Pou y la búsqueda de líderes ocultos

Hay un nombre que desde hace un tiempo resuena en la cabeza de Luis Lacalle Pou. Es una mujer a la que lee, sigue en las redes sociales y quiere pedirle una reunión, aunque sea informal. Si bien se identifica con la izquierda, el feminismo y está muy lejos ideológicamente del Partido Nacional, Lacalle Pou la mencionó durante una conversación con dos periodistas y comentó que le interesa conocer de cerca su proyecto en centros de reclusión. Se trata de Denisse Legrand es periodista, coordinadora del suplemento “Feminismos” de la diaria y coordinadora de Nada Crece en la Sombra, un programa socioeducativo de cárceles. Si bien no es su intención que se incorpore a su equipo, es un ejemplo de la búsqueda de personas que hace el candidato que se destacan en la sociedad, que hacen cosas que valen la pena y le interesa conocer de primera mano su pensamiento.

Las combinaciones que le interesan son múltiples: gente que tiene proyectos a escala chica o nivel privado, que trabaja entre lo público y lo privado, algunas que se dedican solamente a lo público, a una escala mayor en lo privado y las ecuaciones siguen. Según confiaron allegados al senador a El Observador, ese es el primer paso para acercarse a quienes cree que pueden contribuir a su sector o que tienen ideas que desea conocer y consultarlos, sin que necesariamente se integren a su proyecto.

En su agenda de recorridas capitalinas o por el interior del país, Lacalle Pou trata siempre de dejar espacio para recibir o ser recibido por alguien que, por lo que hace, llamó su atención.

Así fue, por ejemplo, que llegó a Pablo Da Silveira en el año 2011. Por ese entonces Lacalle Pou era presidente de la Cámara de Diputados y lo conocía de leer sus columnas. Un compañero del partido se lo presentó y Lacalle Pou quedó encantado con sus ideas. Los encuentros fueron varios y con cada uno Lacalle más se convencía de que quería tenerlo en su equipo, especialmente pensando en la campaña de 2014, de la que resultó ganador en las internas y terminó compitiendo en el balotaje con el presidente Tabaré Vázquez. Finalmente, Da Silveira terminó siendo el coordinador de los equipos técnicos del senador y uno de sus principales referentes en materia de educación.

A cartas vistas

Si algo le importa a Lacalle Pou es mostrar quiénes componen su equipo, quiénes están detrás de las ideas que presenta y quiénes estarán al frente en caso de que logre llegar al Poder Ejecutivo. “Es la capacidad que tenemos de decirle a la gente: ‘Estos son los que van a gobernar’. Son reglas y compromisos claros. No solo tenemos una línea programática, sino que mostramos la gente que la va a llevar adelante”, dijo al ser consultado por El Observador.

Pese al “orgullo” que asegura tener por mostrar a su equipo, reconoce que con esa decisión toma un riesgo. “Cuando hay un signo de interrogación (en un posible gabinete) hay un imaginario colectivo. Pero cuando decís ‘la persona es esta’, de carne y hueso, tomás el riesgo. Pero como yo estoy orgulloso de esa gente, lo tomo. A mí nadie me exige mostrar a nadie, pero es parte de lo que creo que debe ser la relación ciudadano-candidato: bien transparente. Sin cartas debajo de la manga. Estas son las cartas y como creo que son cosas buenas, no tengo problema en mostrarlas”, agrega.

Para Lacalle Pou que “un técnico idóneo en su materia tenga la capacidad de transmitir políticamente es muy importante porque es una acción en sí misma”, dijo.

A principio de año, luego de la presentación de propuestas al gobierno que desde 2016 hace cada 2 de marzo, el precandidato decidió dar un paso más en la búsqueda de líderes ocultos. A varios de los que ya había encontrado hacía tiempo y que forman parte de su equipo técnico, les pidió que se calzaran de políticos y salieran a encontrarse con la gente a lo largo y ancho del país.

Ocho referentes de más de 400 técnicos, coordinados por Da Silveira, estuvieron durante varios meses en contacto con dirigentes sindicales, integrantes de la sociedad civil y militantes para conocer sus principales problemáticas y propuestas, que sirvieran de insumo para el programa de gobierno que se presentará en marzo o abril del año que viene.

Entre esos referentes están los abogados Nicolás Martinelli (concejal del Municipio E), Rodrigo Ferrés (especialista en proyectos de participación pública privada) y Mario Arizti (integró el Instituto de Cooperativismo), el ingeniero agrónomo Juan Ignacio Buffa (consultor agropecuario), el ingeniero civil Hugo Odizzio (especialista en gestión de servicios de salud) y Álvaro Garcé, asesor en materia de seguridad. En su caso, Lacalle Pou lo votó como Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario -cargo que ejerció entre 2005 y 2014- y fue por recomendación de un conocido que decidió pedirle que se integrara a su equipo.

Los descubiertos

Aunque no de manera oficial, el fin de semana del 13 y 14 de octubre Lacalle Pou lanzó su campaña de cara a las elecciones de 2019. La muestra principal de que esos días marcaron un primer mojón en su carrera electoral, fue que presentó públicamente a Pablo Bartol, director del centro educativo Los Pinos de Casavalle, como parte de su equipo. Cada año, el sector Todos realiza un congreso en Flores, Trinidad, durante un fin de semana de octubre y este año finalizó no solo con la presentación de Bartol, sino con la presentación de los lineamientos programáticos y un concepto que acompañará a la agrupación: la búsqueda de un gobierno para “evolucionar”. Bartol cerró la jornada del sábado y Lacalle la del domingo.

Ambos se conocieron en 2007, cuando el senador era diputado, y entablaron una relación que el director de Los Pinos no llegó a visualizar como política hasta hace relativamente poco tiempo. Lacalle Pou no quiso insistirle para que se uniera a su equipo porque consideró “que cada persona tiene su tiempo”. Hasta que Bartol aceptó y es quien se perfila como ministro de Desarrollo Social si Lacalle Pou es electo presidente.

Algo similar le pasó con la economista Azucena Arbeleche, que para el precandidato ya tiene como prefijo la palabra “ministra”. Arbeleche renunció a trabajar en organismos del Estado para embarcarse en un proyecto político en el que Lacalle Pou no podía asegurarle el éxito, porque depende de las urnas. Si bien la conocía desde hacía años porque fue compañero de clase de una de sus hermanas y seguía su trabajo, no se le había ocurrido pedirle que formara parte de su equipo hasta que uno de sus integrantes se la recomendó, en la campaña pasada. A partir de ese momento, Arbeleche pasó a ser la única persona en la que Lacalle Pou confiaría la economía del país.

Para Lacalle, la búsqueda de nuevos líderes no termina. “No está cerrado y aparte hay gente que va conociendo a otros compañeros que quieren que yo conozca. Hay mucha gente con la cual yo me reúno y aprendo mucho que por razones de su trabajo no pueden dar su nombre, gente es de consulta constante en distintos ámbitos. Hay algunas personas que cuando puedo los consulto”, contó.

Al precandidato le gusta, y suele repetir, el paralelismo de los equipos que forma con uno de un cuadro de fútbol: “Conocés una persona que decís que sí o sí tiene que jugar de 9 y termina siendo muy bueno y al final es puntero izquierdo. Pero si vos lo conocés como 9 y termina siendo defensa, en algo le erraste".

Sacrificó un buen sueldo por la política

Antes de la campaña de 2009, el hoy diputado Martín Lema, electo por la lista 404, militaba en la sombra e intentó acercarse a Luis Lacalle Pou. Una noche de diciembre de 2009, el líder de Todos lo invitó a un asado en su casa y le propuso una prueba piloto. Por ese entonces, Lema trabajaba en el área de recursos humanos de una empresa y Lacalle le pidió que dejara su trabajo y se dedicara full time a la actividad política. Aceptar esa propuesta le implicaba sacrificar más de la mitad de su salario, pero el hoy diputado aceptó. Fue la primera vez que Lacalle Pou le pidió a alguien abandonar la actividad privada para embarcarse en su proyecto con miras a un posible gobierno. Lema ha logrado posicionarse en la Cámara de Diputados al ocuparse de temas de la salud, tema detrás del cual se embanderó.