Lacalle Pou y Martínez salieron de licencia con panoramas muy disímiles

Tras algunos meses de campaña, los candidatos y sus comandos aprovechan para recargar energías antes de volver al ruedo con miras a las elecciones nacionales de octubre, y ante un posible balotaje los tendrá en la máquina hasta los últimos días de noviembre.

Daniel Martínez, el candidato del Frente Amplio, se irá de licencia. Tras una semana de intenso diálogo y negociaciones con diversos grupos del partido, finalmente presentó el viernes a la exedila Graciela Villar como su compañera de fórmula. El exintendente de Montevideo dijo el viernes en declaraciones a la prensa que fue un disparate que se dijera que “hubo un casting” para consolidar la elección, y apuntó que "Villar tiene capacidad cuestionadora y renovadora” además de una “gigantesca capacidad de negociación”, explicó.

Martínez viajó el sábado a Estados Unidos, donde permanecerá por los próximos diez días. El ex intendente se reencontrará con una de sus hijas, quien migró a ese país para estudiar una maestría en Wisconsin, y con sus tres nietos. Sin embargo, el candidato frentista no podrá descansar con total tranquilidad.

Es que la elección de Villar como su candidata a la vicepresidencia –algo que deberá ser refrendado por el Plenario del Frente Amplio- causó sorpresa y hasta molestia en algunos sectores de la coalición de izquierda. Tal es el caso de Asamblea Uruguay (AU), para quienes la designación de Villar generó "mucha incomodidad" por la forma en que se procesó la discusión. En ese sentido, el ministro de Economía, Danilo Astori, criticó fuertemente al candidato el viernes de noche luego de una reunión con su sector.

Villar trabajó junto al exsenador Enrique Pintado para que el astorismo respaldara la candidatura del entonces presidente del Banco Central y no la de Martínez, y algunos referentes los acusaron en su momento de querer vaciar el sector. Astori se molestó con el hecho de que no le hubiera mencionado el nombre de la exedila durante la reunión que mantuvieron mano a mano este miércoles.

"Sé y confío que Asamblea Uruguay, con su líder y los compañeros que están al frente, van a tener la capacidad para poner todo al servicio de un proyecto futuro de gobierno", había declarado Villar tras ser presentada formalmente este viernes.

Pero el hecho también generó molestias en el entorno de la exprecandidata Carolina Cosse, quien se ofreció a completar la dupla y puso sobre la mesa los 65 mil votos obtenidos el domingo. Sin embargo, una vez anunciada la fórmula, la exministra de Industria publicó en su Twitter un mensaje conciliador: “¡Vamos por el #4FA, vamos con todo! @edilavillar felicitaciones! ¡Arriba el Frente Amplio!”.

La tensa calma blanca

Tras una elección interna marcada por los cruces de acusaciones, con el precandidato Juan Sartori como eje de los enfrentamientos, el Partido Nacional cerró el domingo 30 de junio con una definición que trajo paz y evitó las especulaciones que se dieron tanto en el Partido Colorado como en el Frente Amplio. Luis Lacalle Pou, anunció esa misma noche que la presidenta del Directorio del Partido Nacional, Beatriz Argimon, sería su compañera de fórmula, una decisión que en los días previos a la elección había conversado con sus entonces competidores.

Si bien tanto Larrañaga como Sartori habían querido influir en la elección de un vice, el hecho de que Lacalle Pou ganara la interna con el 53,77%, dejando atrás al empresario, que se llevó el 20,69%, y al líder de Alianza Nacional, que obtuvo el 17,51%, le permitió avanzar en sus planes.

Esta semana Lacalle Pou se tomará licencia, con la seguridad de que su estrategia avanza sobre rieles. El coordinador de sus equipos técnicos, Pablo Da Silveira, comenzará las reuniones este martes con los representantes de los distintos precandidatos que compitieron en la interna blanca, de cara al armado del programa único del Partido Nacional.

Da Silveira dijo a El Observador que presentarán un documento programático a la Convención del partido en agosto, y destacó que el equipo de Lacalle Pou llega a una semana de la interna con “todos los objetivos cumplidos, y con un procedimiento acordado”. Sin embargo, hay un dolor de cabeza aún no resuelto en ese partido: Juan Sartori.