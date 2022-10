Lacalle Pou y uno de sus objetivos en Japón: conseguir US$ 15 millones extra por lengua vacuna

Uruguay, que durante 2022 exportó carnes a Japón por US$ 45 millones, incrementará el ingreso anual en unos US$ 15 millones si se logra habilitar ese mercado para la colocación de un producto muy apreciado en ese destino, la lengua de vacuno.

Esa gestión comercial es uno de los objetivos que tiene el presidente Luis Lacalle Pou, quien, informó El Observador este martes, viajó a ese país asiático invitado por el primer ministro Fumio Kishida, con quien prevé reunirse en el marco de las celebraciones por los 100 años de relaciones bilaterales.

La estimación del aumento en los ingresos la expresó el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, este martes a Telemundo, previo a viajar hacia Japón integrando la delegación oficial que encabeza Lacalle Pou, conformada además por otros secretarios de Estado y a la que se unirá en el destino el presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Conrado Ferber.

Mattos destacó que la lengua de vacuno es un producto “muy apreciado en Japón”, que se ha exportado preferencialmente al mercado ruso, pero con el embargo de países occidentales al gobierno que encabeza Vladimir Putin –tras la invasión de Rusia a Ucrania– esas colocaciones se han enlentecido.

Otra ventaja es que Japón es un cliente que paga mejor por ese producto.

Mattos señaló que las negociaciones están avanzadas, que Japón es el tercer mayor importador de carne del mundo y que “una buena parte de la lengua bovina será direccionada allí (…) hará aumentar alrededor de US$ 15 millones la pauta general de exportación a todos los países”.

Actualmente, Uruguay coloca en Japón carne bovina para manufactura y cortes específicos como entraña fina y gruesa, aguja, bife ancho y bife angosto.

Uruguay recuperó la habilitación sanitaria para exportar carne vacuna en 2019, tras el corte del mercado cuando el brote de fiebre aftosa a inicios de este siglo.

En 2019 hubo colocaciones en Japón por US$ 20 millones, en 2020 por US$ 24 millones, en 2021 por US$ 47 millones y este año habrá un nuevo aumento.

Piqsels

Lengua de vacuno.

El peso de Japón

En lo que va de 2022 Japón invirtió US$ 45 millones en la compra de carnes uruguayas, un 24,4% más que en igual lapso de 2021.

En 2022 Uruguay ha generado ingresos por exportaciones de carnes que alcanzan al 15 de octubre a US$ 2.606 millones, con China liderando entre los destinos, explicando 1.478 millones del total, un 16,4% más que en 2021.

Japón importó desde Uruguay 6.663 toneladas de carne bovina, peso canal, a un promedio de US$ 6.786 por tonelada.

China, al mismo tiempo, importó 274.092 toneladas, a un promedio de US$ 5.395 por tonelada.

Mercado valioso, pero restringido

Un informe elaborado por profesionales del INAC, al que accedió El Observador, establece que Japón fue el tercer importador de carne bovina más relevante a nivel mundial en 2020.

Su alto ingreso por habitante lo posiciona como un demandante de proteína de alta calidad, con precios por tonelada que superan los US$ 7.000.

Altas barreras arancelarias hacen que Uruguay sea un actor marginal en este mercado.

En julio y agosto de este año INAC activó múltiples campañas de marketing en Japón, concentradas en los segmentos de supermercadismo (Yorkmart) y restaurants (Steak Gusto y Jonathan’s).

El atractivo del mercado nipón se basa en las siguientes características:

Tamaño relevante: En 2020, importó esta proteína por un valor de US$ 3,3 mil millones y 600 mil toneladas, representando 9% de la importación mundial, tanto en valor como en volumen.

A diferencia de varios países asiáticos, su alto ingreso por habitante lo posiciona como un demandante de proteína de alta calidad. En parte, esto se ve reflejado en la estructura de su canasta importadora: el 60% del valor importado corresponde a carne enfriada.

Considerando los principales destinos de exportación de carne bovina enfriada de Uruguay, los precios que presentan menor volatilidad son los de Japón.

La carne bovina juega un rol relevante en la dieta de los japoneses. Su utilización, tanto en recetas nacionales como de influencia occidental, contribuyen a que, en promedio, se consuman 10 kilos de esta proteína por persona. Esta es una cifra elevada considerando otros países asiáticos y por el hecho de que seis de cada 10 kilos consumidos son importados.

Finalmente, se señaló que la importación de carne bovina ha aumentado a un ritmo promedio anual de 4% en los últimos cinco años.