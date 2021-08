Lacalle sobre conflicto en directorio del INISA: "Se tienen que entender y si no tomaremos decisiones"

En la rueda de prensa por el 196 aniversario de la Declaratoria de la Independencia, el presidente Luis Lacalle Pou fue consultado por el conflicto a que se registra en el directorio del Instituto Nacional de Inclusión Adolescente (Inisa) entre la presidenta, Rosana de Olivera (Cabildo Abierto) y la directora del Partido Nacional, Sandra Etcheverry. "La gente hablando se tiene que entender y si no se entienden tomaremos decisiones", aseguró.

Desde Cabildo Abierto cuestionaron directamente a Etcheverry lo que no cayó bien en el Partido Nacional, según comentaron varios legisladores a El Observador. Los blancos entienden que responsabilizar a la directora blanca del mal funcionamiento de Inisa “no ayuda” a encontrar una solución.

“Lleva el debate a lo público en un organismo muy sensible que tiene algunos problemas y con esto no hacemos más que profundizarlo”, dijo en diálogo con radio Universal el diputado blanco Álvaro Viviano.

Los conflictos en el directorio vienen desde hace meses pero el pasado domingo el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Rios se refirió al tema y lo puso en el foco mediático. "Yo la respaldo totalmente porque el problema no es ella (De Olivera), es la directora nacionalista. Espero que (el Poder Ejecutivo) la cambie, porque a mi entender es ella la que está generando problemas con los demás", dijo el senador según publicó El País.

Lacalle dijo que conversó con Manini sobre el tema y que son temas que hay que tocarlos de forma cuidadosa porque "involucran a seres humanos". A su vez dijo que nunca puso en duda la continuidad de Etcheverry. "Obviamente uno necesita en el gobierno actuar en armonía y en equipo. Mi abuela siempre decía que podés llevar los caballos a la cañada pero no los podés obligar a tomar agua. Entonces uno trata de hacer las cosas bien, uno trata de ayudar, si finalmente los equipos no se entienden no es un perjuicio para el equipo, es un perjuicio para la población", afirmó.

El pedido del senador Guido Manini Ríos no le cayó nada bien a la directora nacionalista, quien este martes se refirió al asunto y remarcó que tiene el respaldo del presidente de la República, Luis Lacalle Pou: "Yo me siento apoyada por el presidente de la República desde el año pasado, que me dio la confianza para estar en el Inisa. (…) Obviamente, no pienso renunciar".