Lacalle Pou reconoció que cambios de los socios diluyeron la reforma jubilatoria pero "sigue siendo leche"

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, afirmó que los acuerdos alcanzados con el Partido Colorado y Cabildo Abierto no rompen "con el espíritu" de la reforma de la seguridad social, impulsada por este gobierno y que debe votarse este jueves en la Cámara de Diputados luego de intensas negociaciones.

"El espíritu no lo cambia porque si no es mejor no tener reforma. Obviamente se van modificando algunas cosas que a priori nosotros creíamos que no debían modificarse", aseguró el presidente. "¿Es una buena reforma? Mi respuesta es que sí. ¿Por qué es una buena reforma? Porque es mucho mejor de lo que tenemos y para empezar se hace sostenible. Después hay que ver cuanto hay de aportes y cuanto del producto. Obviamente la reforma inicial era económicamente más sustentable. La que hay ahora es sustentable y es sensiblemente mejor que la tenemos hoy", añadió Lacalle.

"No sé si escucharon eso de 'tirale agua a la leche'. Nosotros teníamos un litro de leche. Se le fue tirando agua, agua y agua. Pero sigue siendo leche. Si fuera agua y leche no impulsaríamos la reforma", ejemplificó.

Para el presidente, a partir de ahora "nadie va a poder decir 'hay que hacer un cambio urgente'". "Los que dijeron eso no lo hicieron, los que lo asumimos y lo estamos haciendo vamos a estar tranquilos que las generaciones futuras tienen su jubilación resguardada", afirmó.

Lacalle señaló que los beneficios de esta reforma consisten en que las jubilaciones más bajas "van a ser mejores", que las personas que se jubilan van a poder seguir trabajando y aportando y no se van a tener que "esconder", y que después de los 70 años "va a haber una prestación universal", aunque la persona no haya llegado a computar todos los años para jubilarse. "La tranquilidad que vamos a salir a todo el país que vamos a salir a explicar la reforma que es una muy buena reforma y en el fondo todos lo saben. Que no lo digan es otra cosa", finalizó.