Lacalle sobre negativa de Manini de ser colono: "Me parecen razonables las explicaciones"

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, participó este domingo junto a varias autoridades del gobierno de la conmemoración del natalicio de José Gervasio Artigas, donde se refirió a diversos temas de la coyuntura política actual.

Entre ellos, el mandatario hizo referencia a las declaraciones que dio el pasado jueves el senador cabildante Guido Manini Ríos, quien volvió a negar que él o su familia sean colonos: "Me parecen razonables las explicaciones de Manini", señaló Lacalle Pou.

El presidente dijo haber hablado sobre el tema con el líder de Cabildo Abierto hace "un mes y medio" y reconoció que le cerraron sus explicaciones. De todas formas, aseguró, seguirá a la espera de lo que resuelva el Instituto Nacional de Colonización: "Veremos lo que el Instituto Nacional de Colonización emana de su directorio".

Manini Ríos había desacreditado la resolución de la asesoría letrada del Instituto Nacional de Colonización (INC) que ratificó la inspección que asegura que tanto el senador como la ministra de Vivienda, Irene Moreira, y su padre, Roque Moreira, son colonos de una propiedad en Artigas. "Ni yo ni mi señora ni mi suegro, jamás fuimos colonos", indicó.

Lacalle Pou también fue consultado por el aumento de los homicidios registrado en mayo y precisó que, a pesar del reciente incremento, está "conforme" con los resultados de la gestión de Luis Alberto Heber al frente del Ministerio del Interior.

Luego, aclaró: "Conforme estoy. Con la situación de la violencia del país y del delito siempre dijimos que no estamos conformes. Conformarnos no. Todos los registros son notoriamente mejores, salvo el del mes pasado de homicidios. Ahora, conforme no vamos a estar mientras haya homicidios y violencia en nuestro país".

Para combatir los delitos dijo que será necesario que el gobierno aumente su "capacidad de prevenirlos". "Debe ser difícil de prever mucha cantidad de homicidios y delitos. La capacidad que tengamos de planificar y utilizar los recursos tecnológicos es parte de la tarea de la seguridad publica: Prevenir, no reprimir únicamente", explicó.

Además, se refirió al proyecto de isla artificial que impulsó el gobierno para Punta Gorda. Tras la negativa de la Intendencia de Montevideo, el presidente señaló que si bien está "de acuerdo" con la iniciativa, la decisión quedará en manos de la comuna: "Si la intendencia dice que no, se van a quedar con las ganas lamentablemente", concluyó.