Lacalle y su relación con las drogas: “Me gustaría que todos saquen sus muertos del ropero”

“Si yo quiero ser presidente de la República tengo que mostrar las fortalezas y las debilidades que pude haber tenido. Me parece que si quiero ser el primero de todos los uruguayos me tengo que relacionar a corazón abierto”, dijo Luis Lacalle Pou al explicar por qué ha reconocido públicamente que consumió drogas durante la adolescencia.

“Me gustaría que todos saquemos los muertos del ropero y que digan ‘este soy yo’”, agregó en la entrevista con De Cerca.

Lacalle dijo que no estuvo ni cerca de ser adicto. “Primero porque hacía mucho deporte. Yo no consumía todos los días. Consumía una o dos veces por mes. Por suerte mi ángel de la guardia me mantuvo a raya de esas cosas”, dijo.

Facundo Ponce de León le preguntó si alguien lo asesoró para que se mostrara así. “No, al revés. Simplemente vino una periodista y me preguntó: '¿Consumiste marihuana? Sí. ¿Consumiste cocaína? Sí.' Al otro día vino un loco y me dijo: ‘Sos un animal, ¿como vas a decir eso?’. Ahí le dije: ‘Ah vos querés un político que te mienta. Que le pregunten una cosa y diga no, cuando es sí’”, aseguró el candidato.

